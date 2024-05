Unia Europejska coraz bliżej sięgnięcia po zamrożone rosyjskie aktywa

UE a przejęcie zamrożonych aktywów rosyjskich

Do tej pory europejskie stolice dały zielone światło na przekazanie Ukrainie zysków z zamrożonych rosyjskich środków, natomiast nie zdecydowały się sięgnąć po same aktywa. Tymczasem w UE znajduje się około 210 mld z 260 mld euro, z czego większość przechowuje firma świadcząca usługi finansowe Euroclear z Belgii .

"Rządy pod przewodnictwem Francji i Niemiec wyrażały obawy co do wpływu, jaki takie posunięcia mogłoby mieć na stabilność finansową i atrakcyjność euro jako waluty rezerwowej, a także co do jego legalności" - napisał Bloomberg.