Szefowa KE: chcemy rozpocząć strategiczny dialog na temat rolnictwa

Chcemy rozpocząć strategiczny dialog na temat przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej. Jestem przekonana, że rolnictwo i ochrona świata przyrody mogą iść w parze - powiedziała w orędziu o stanie Unii Europejskiej wygłaszanym w środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Musimy nieustannie dbać o zrównoważoną gospodarkę żywnościową w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Chciałabym dzisiaj wyrazić przede wszystkim uznanie dla naszych rolników - mówiła von der Leyen.

- Produkcja zdrowej żywności to fundament rolnictwa w UE. To właśnie zapewniają nasi rolnicy (..). Konsekwencje napaści Rosji na Ukrainę, zmiany klimatyczne, powodujące susze, powodzie, pożary lasów, a także nowe zobowiązania coraz mocniej wpływają na pracę rolników i ich dochody. Musimy wziąć to pod uwagę - mówiła.

We wtorek Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. - To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś - oświadczył.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja br. w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.

W lipcu br. premier Morawiecki zapowiedział, że jeśli KE nie przedłuży po 15 września zakazu wwozu zboża z Ukrainy, to Polska zamknie granicę na te towary. Minister rolnictwa Robert Telus informował wtedy, że szefowie resortów rolnictwa tzw. krajów przyfrontowych chcą, by zakaz obowiązywał przynajmniej do końca roku.

Dochodzenie w sprawie chińskich pojazdów

- W środę Komisja Europejska wszczyna dochodzenie w sprawie subsydiów dla pojazdów elektrycznych pochodzących z Chin - zapowiedziała szefowa KE.

- Sektor pojazdów to branża kluczowa dla czystej gospodarki, posiadająca ogromny potencjał dla Europy. Jednak rynki światowe są obecnie zalane tańszymi chińskimi samochodami elektrycznymi. A ich cenę sztucznie zaniża się ogromnymi dotacjami państwa. To zniekształca nasz rynek. A ponieważ nie akceptujemy tego od wewnątrz, nie akceptujemy tego z zewnątrz. Mogę więc dzisiaj ogłosić, że Komisja wszczyna dochodzenie w sprawie subsydiów dotyczące pojazdów elektrycznych pochodzących z Chin - przekazała.

Pakiet dotyczący energii wiatrowej i nowa umowa

Jak dodała, celem UE jest także zacieśnianie współpracy handlowej ze światowymi gospodarkami. W tym kontekście zapowiedziała, że UE musi dążyć do zawarcia umów o wolnym handlu z Australią, Meksykiem i zrzeszającą państwa Ameryki Południowej organizacją Mercosur do końca tego roku, a wkrótce potem z Indiami i Indonezją.

Zapowiedziała też, że KE zaproponuje europejski pakiet dotyczący energii wiatrowej, ściśle współpracując z przemysłem i państwami członkowskimi oraz udoskonali systemy aukcyjne w całej UE. "Jeśli chodzi o Europejski Zielony Ład, trzymamy kurs" - zaznaczyła von der Leyen.

Odniosła się też do inflacji w UE. - Christine Lagarde i EBC ciężko pracują, aby utrzymać inflację pod kontrolą. Wiemy, że powrót do średnioterminowego celu EBC zajmie trochę czasu. Dobra wiadomość jest taka, że ceny energii zaczęły w Europie spadać - wskazała przewodnicząca KE.

Autor:mp/ams

Źródło: PAP