Ze świata Przełom w relacjach z Chinami. Bruksela liczy oszczędności Oprac. Wiktor Knowski |

Michałek: Chiny i Rosja działają "plecy w plecy". Są przekonane, że potęga USA upada Źródło wideo: TVN24 BIS Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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- Przyjechałem tu w jednym jasnym celu: aby rozpocząć proces równoważenia relacji między UE a Chinami i upewnić się, że negocjacje przyniosą pierwsze wymierne rezultaty. Prawdziwe negocjacje zasługują na realną próbę. To odczuwalny, kluczowy pierwszy krok - oświadczył unijny komisarz ds. handlu Marosz Szefczovicz po rozmowach z ministrem handlu ChRL Wang Wentao w Pekinie.

Jak dodał, celem rozmów było ograniczenie rosnącego deficytu handlowego UE w wymianie z Chinami oraz ochrona europejskiego przemysłu przed nieuczciwą konkurencją. - Po raz pierwszy Chiny zgodziły się ograniczyć swój eksport bez wcześniejszej eskalacji napięć handlowych - przyznał komisarz.

125 milionów euro oszczędności

Uzgodnienia dotyczą po pierwsze samochodów hybrydowych, w tym hybryd typu plug-in, czyli ładowanych z gniazdka. Dzięki porozumieniu, w ciągu czterech lat do UE mogłoby trafić o ponad połowę mniej chińskich hybryd, niż gdyby nie wprowadzono żadnych ograniczeń w polityce handlowej z Chinami. To oznacza ograniczenie dostaw o kilka milionów samochodów. Komisarz nie ujawnił jednak szczegółów mechanizmu, który miałby doprowadzić do zmniejszenia eksportu. Wyjaśnił, że uzgodnienia muszą najpierw zostać przedstawione przywódcom państw UE podczas szczytu w Brukseli 15-16 października. Dopiero po uzyskaniu ich poparcia Komisja będzie mogła przystąpić do wdrażania rozwiązania.

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Komisarz wyjaśnił, że trzymiesięczne intensywne rozmowy przyniosły "konkretne ustalenia". Oprócz perspektywy redukcji eksportu hybryd, Pekin zgodził się ułatwić dostęp do swojego rynku dla wybranych unijnych produktów poprzez niższe cła KNS (Klauzula Największego Uprzywilejowania, stosowane wobec członków Światowej Organizacji Handlu).

Obniżki obejmą m.in. części samochodowe, oliwę z oliwek i obuwie. Przy obecnej wartości unijnego eksportu tych dóbr, sięgającej niemal 4 mld euro, zmiana zagwarantuje europejskim przedsiębiorcom znaczne oszczędności.

Według Szefczovicza kwota 125 mln euro odpowiada jednej czwartej oszczędności, uzyskiwanych w ramach ambitnych umów o wolnym handlu (FTA), przywoływanych na przykładzie relacji z Japonią czy Australią. Trzecim elementem ustaleń jest dalsze ułatwianie procedur licencjonowania eksportu z Chin metali ziem rzadkich i magnesów trwałych.

Zobowiązania Chin wobec UE

Po spotkaniu chińskie ministerstwo handlu opublikowało listę 16 punktów ustaleń. Chiński dokument nie przedstawia szczegółowych parametrów porozumienia. Z doniesień zachodnich agencji wynika jednak, że Bruksela zabiegała wcześniej o uzyskanie od Pekinu deklaracji dotyczących dobrowolnego ograniczenia eksportu.

W negocjacjach potwierdzono również kontynuację procedur dotyczących zobowiązań cenowych w ramach unijnego dochodzenia antysubsydyjnego wobec chińskich aut elektrycznych.

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Osiągnięty konsensus obejmuje szerszy zakres tematów. Strony zbadają możliwość obniżki ceł na wybrane towary, a w kwestii wyrobów medycznych Pekin zapowiedział wsparcie unijnego importu poprzez organizację sesji zakupowych podczas targów CIIE.

W dziedzinie kontroli eksportu Chiny zadeklarowały usprawnienie procedur licencjonowania metali ziem rzadkich i magnesów trwałych w ramach tzw. "zielonego kanału". UE ma w zamian ułatwić procedury wydawania zezwoleń na eksport towarów podwójnego zastosowania.

Zapowiedź dalszych prac

Szefczovicz ocenił, że osiągnięte uzgodnienia są ważnym pierwszym krokiem w kierunku przywrócenia równowagi w handlu między UE a Chinami, ale nie oznaczają zakończenia negocjacji. Komisarz zaznaczył, że jeśli dialog z Pekinem nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, Unia jest gotowa wykorzystać dostępne instrumenty ochrony swojego rynku.

Przedstawiciel KE zaznaczył, że wypracowane rozwiązania oceni szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a ostateczne decyzje zapadną na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Kolejne spotkanie stron na szczeblu ministerialnym odbędzie się w styczniu, a w marcu ruszy trzecia runda konsultacji handlowo-inwestycyjnych.

Kolejne spotkanie dwustronnego mechanizmu zaplanowano na marzec 2027 roku, a w styczniu odbędzie się wstępna wideokonferencja ministerialna.