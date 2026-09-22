Ze świata Sankcje dla ludzi Kremla przedłużone o trzy lata Oprac. Paulina Karpińska |

Kosiniak-Kamysz: Rosja eskaluje konflikt z NATO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tobias Arhelger/Shutterstock

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"Rada podjęła dziś decyzję o przedłużeniu o kolejne 36 miesięcy, do 22 września 2029 r., środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom odpowiedzialnym za podważanie lub zagrażanie integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy" - czytamy w komunikacie Rady Unii Europejskiej.

Przedłużenie sankcji

Wyjaśniono, że "obecne środki ograniczające dotyczą ponad 3 tys. osób i podmiotów i obejmują ograniczenia w podróżowaniu dla osób fizycznych, zamrożenie aktywów oraz zakaz udostępniania funduszy lub innych zasobów ekonomicznych wymienionym osobom i podmiotom".

Rada podjęła również decyzję o nieprzedłużaniu wpisów sankcyjnych dotyczących trzech osób i jednego podmiotu.

Francja i Słowacja po stronie oligarchów

W zeszłym tygodniu, gdy miała zapaść decyzja o przedłużeniu okresu obowiązywania sankcji, Francja zwróciła się nieoczekiwanie o wykreślenie z listy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. Zniesienia sankcji na Usmanowa i innego oligarchę - Michaiła Fridmana, domagała się z kolei Słowacja.

Oba te państwa uzależniły zgodę na dalsze obowiązywanie obostrzeń od zniesienia sankcji na obu oligarchów. Jako że decyzje w tej sprawie wymagają jednomyślności a dotychczasowe sankcje wygasały 15 września, to dzień wcześniej, 14 września kraje UE zdecydowały o ich przedłużeniu o tydzień, do 22 września.

The decision to delist Usmanov and Fridman is shameful and unjustifiable.



Moscow is celebrating because it got what it wanted: a sense of impunity, the humiliation of the EU, and division among Europeans.



But there is still a way to spoil the celebrations in Moscow. I urge all… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 22, 2026 Rozwiń

Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy decyzję UE o zrobieniu wyjątku dla Usmanowa i Friedmana nazwał "haniebną". - Moskwa świętuje, ponieważ osiągnęła to, czego chciała: poczucie bezkarności, upokorzenie UE i podziały wśród Europejczyków" - napisał Sybiha na platformie X.

Według szefa ukraińskiego MSZ, kraje członkowskie powinny rozważyć nałożenie na wspomnianą dwójkę własnych, krajowych sankcji.