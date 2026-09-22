Sankcje dla ludzi Kremla przedłużone o trzy lata
"Rada podjęła dziś decyzję o przedłużeniu o kolejne 36 miesięcy, do 22 września 2029 r., środków ograniczających skierowanych przeciwko osobom odpowiedzialnym za podważanie lub zagrażanie integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy" - czytamy w komunikacie Rady Unii Europejskiej.
Przedłużenie sankcji
Wyjaśniono, że "obecne środki ograniczające dotyczą ponad 3 tys. osób i podmiotów i obejmują ograniczenia w podróżowaniu dla osób fizycznych, zamrożenie aktywów oraz zakaz udostępniania funduszy lub innych zasobów ekonomicznych wymienionym osobom i podmiotom".
Rada podjęła również decyzję o nieprzedłużaniu wpisów sankcyjnych dotyczących trzech osób i jednego podmiotu.
Francja i Słowacja po stronie oligarchów
W zeszłym tygodniu, gdy miała zapaść decyzja o przedłużeniu okresu obowiązywania sankcji, Francja zwróciła się nieoczekiwanie o wykreślenie z listy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. Zniesienia sankcji na Usmanowa i innego oligarchę - Michaiła Fridmana, domagała się z kolei Słowacja.
Oba te państwa uzależniły zgodę na dalsze obowiązywanie obostrzeń od zniesienia sankcji na obu oligarchów. Jako że decyzje w tej sprawie wymagają jednomyślności a dotychczasowe sankcje wygasały 15 września, to dzień wcześniej, 14 września kraje UE zdecydowały o ich przedłużeniu o tydzień, do 22 września.
Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy decyzję UE o zrobieniu wyjątku dla Usmanowa i Friedmana nazwał "haniebną". - Moskwa świętuje, ponieważ osiągnęła to, czego chciała: poczucie bezkarności, upokorzenie UE i podziały wśród Europejczyków" - napisał Sybiha na platformie X.
Według szefa ukraińskiego MSZ, kraje członkowskie powinny rozważyć nałożenie na wspomnianą dwójkę własnych, krajowych sankcji.