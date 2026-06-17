Ze świata Bruksela podjęła decyzję w sprawie Armenii. "Musimy chronić nasze sąsiedztwo" Oprac. Paulina Karpińska |

Armenia decyduje o europejskiej przyszłości, rząd zatwierdził projekt ustawy o przystąpieniu do UE Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YOAN VALAT

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Bruksela podjęła interwencję, gdy Moskwa ograniczyła import armeńskiej żywności i kwiatów w odpowiedzi na zwrot Erywania ku Zachodowi, co miało wywrzeć nacisk na prozachodni rząd kraju - przekazał dziennik "Financial Times", powołując się na osoby poinformowane o planach UE. Bruksela obawia się, że Rosja może nasilić presję handlową na Armenię.

Komisja Europejska opracowuje tzw. autonomiczne środki handlowe, które obniżyłyby cła na armeńską żywność i produkty rolne.

Pomoc handlowa dla Armenii

- Nadszedł czas, abyśmy stanęli w ich obronie i pokazali, że potrafimy być godnym zaufania partnerem - powiedział jeden z rozmówców "FT". - Oni potrzebują przyjaciół… a my musimy chronić nasze sąsiedztwo - dodał.

Środki, które wymagają zgody większości państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, obejmą większość z około 20 kategorii produktów objętych rosyjskimi zakazami, o wartości około 420 mln euro rocznie - stwierdziło dwóch rozmówców brytyjskiej gazety.

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- Komisja zaproponuje autonomiczne środki handlowe, aby pomóc większej liczbie armeńskich przedsiębiorstw w dostępie do nowych możliwości rynkowych w UE oraz wesprzeć gospodarkę kraju tam, gdzie najsilniej ucierpiała - powiedział rzecznik KE Olof Gill w rozmowie z "FT".

Rosyjskie ograniczenia dla Armenii

W okresie poprzedzającym wybory parlamentarne w Armenii, które przeprowadzono 7 czerwca, Rosja wprowadziła szereg ograniczeń importowych z tego kraju, motywując to względami fitosanitarnymi. Zakazami objęto kwiaty, a także owoce, warzywa, wina, brandy, ryby i wodę mineralną. Trzy dni przed wyborami UE zapowiedziała pomoc finansową i wykupienie tysięcy kwiatów, które wcześniej miały zostać wysłane z Armenii do Rosji.

Pomimo rosyjskiej presji, prozachodnia partia premiera Nikola Paszyniana wygrała wybory.

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- Niedawna pomoc UE w wysokości 50 mln euro była raczej ułatwieniem w wykupie kwiatów i innych towarów. Została uruchomiona bardzo szybko i pokazała, że rosyjskie działania były przeciwskuteczne - powiedział Richard Giragosian, założyciel niezależnego Centrum Studiów Regionalnych w Erywaniu.

Giragosian ostrzegł, że skala udziału Rosji w handlu z Armenią oznacza, iż proponowane środki z UE będą jedynie "tymczasowe lub ograniczone". - To nie wystarczy, aby zrównoważyć rosyjską dominację, więc to raczej rozwiązanie tymczasowe - dodał.

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