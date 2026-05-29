Węgry odzyskają miliardy. "Zasługują na to"

Parlament Europejski uchylił immunitety czterem polskim europosłom

Szefowa KE poinformowała w trakcie konferencji po spotkaniu z premierem Węgier Peterem Magyarem, że UE odblokuje 10 mld euro z funduszu odbudowy (zwanego Next Generation EU) oraz 4,2 mld euro z funduszu spójności. Po zakończeniu reform odmrożone zostanie kolejne 2,2 mld euro na wolność akademicką.

- To daje łącznie 16,4 mld euro. To spora suma, ale... Węgrzy na to zasługują. Jeszcze raz bardzo dziękuję za znakomitą pracę, która została wykonana - podkreśliła.

On investments, the hard work has paid off.



Our teams have agreed on a list of projects for a revised NextGenEU Plan.



We can finally unlock €10 billion, subject to the reforms adopted and investments implemented.



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 29, 2026

Magyar: walka z korupcją była kluczowa

- Sprowadzimy te pieniądze do kraju, zgodnie z obietnicą, aby odbudować Węgry, ożywić gospodarkę, przywrócić i rozwijać usługi publiczne, wzmocnić konkurencyjność węgierskich firm oraz małych i średnich przedsiębiorców - powiedział szef węgierskiego rządu.

Jak dodał, porozumienie w sprawie środków unijnych pokazuje, że działania antykorupcyjne jego rządu przynoszą efekty.

- Walka z korupcją, która szerzyła się za rządów Orbana, była jednym z kluczowych warunków odblokowania środków przez UE - zaznaczył.

Stagnacja na Węgrzech

Środki unijne mają istotne znaczenie dla gospodarki Węgier, która pozostaje w stagnacji praktycznie od 3 lat. Utworzony po kwietniowych wyborach nowy rząd, na czele którego stoi Peter Magyar, mierzy się z deficytem budżetowym kraju, który według szacunków Komisji może osiągnąć 6,2 proc. PKB w 2026 r. To skutek znacznych wydatków byłego premiera Viktora Orbana.

