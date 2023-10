Dwucyfrowa inflacja tylko w jednym kraju. Nowe dane z UE

Inflacja w Unii Europejskiej we wrześniu 2023 roku spadła do 4,9 procent rok do roku wobec 5,9 procent w sierpniu - wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. W Holandii mieliśmy do czynienia z deflacją. Węgry mają zaś najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej. To jedyny kraj z dwucyfrowym wzrostem cen.

Eurostat podał w środę że inflacja w strefie euro wyniosła we wrześniu 4,3 proc., licząc rok do roku, podczas gdy w sierpniu było to 5,2 proc. Dla porównania przed rokiem ten wskaźnik był na poziomie 9,9 proc. W przypadku całej Unii Europejskiej tempo wzrostu cen w minionym miesiącu spadło do 4,9 proc. rok do roku, z 5,9 proc. w sierpniu. We wrześniu 2022 roku inflacja w UE wynosiła 10,9 proc.

Urząd podał, że w porównaniu z sierpniem br. tempo wzrostu cen we wrześniu 2023 roku spadło w 21 krajach członkowskich. W przypadku pięciu krajów mieliśmy do czynienia z przyspieszeniem, a w jednym inflacja utrzymała się na tym samym poziomie.

Inflacja w Unii Europejskiej - wrzesień 2023

Eurostat opublikował zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) w poszczególnych krajach. Z danych wynika, że w minionym miesiącu w Holandii mieliśmy do czynienia z deflacją. Ceny w tym kraju spadły o 0,3 proc. rok do roku. Ponadto niskie wskaźniki inflacji odnotowano w Danii (0,6 proc.) i Belgii (0,7 proc.).

Na drugim biegunie znalazły się Węgry, które od listopada 2022 roku pozostają liderem niechlubnego zestawienia. We wrześniu nad Balatonem inflacja wyniosła 12,2 proc. rok do roku. To jedyny kraj w UE z dwucyfrową inflacją. Na podium znalazły się też Rumunia - wzrost cen o 9,2 proc. oraz Słowacja - 9,0 proc.

Tuż za podium, na czwartym miejscu, sklasyfikowano Czechy. Według Eurostatu inflacja w minionym miesiącu u naszych sąsiadów wyniosła 8,3 proc. Pierwszą piątkę zestawienia uzupełniła Polska. Unijny urząd podał, że inflacja w naszym kraju we wrześniu br. wynosiła 7,7 proc. rok do roku.

Wskaźnik HICP

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) tylko z wydatków budżetów domowych.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku wyniósł 8,2 proc. w ujęciu rocznym.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes