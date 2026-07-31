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Ceny gazu mogą wystrzelić. Rezerwy najniższe od 2021 roku

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infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Ceny paliw. Polska na tle Europy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Magazyny gazu w Unii Europejskiej są zapełnione w niewiele ponad 50 procentach, co stanowi najniższy poziom od 2021 roku. Konflikt na Bliskim Wschodzie i rosnący popyt w Azji mogą wkrótce doprowadzić do trwałego wzrostu cen surowca. Podwyżki uderzą wówczas zarówno w przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe - informuje w piątek "New York Times".

"Trwająca od blisko pięciu miesięcy wojna na Bliskim Wschodzie komplikuje i tak już trudną sytuację w UE, gdzie magazyny gazu skroplonego LNG są wypełnione przed sezonem grzewczym tylko w 54 procentach - to najniższy poziom od 2021 roku, kiedy Rosja ograniczała dostawy surowca do Europy" - wskazał "NYT".

Konflikt zakłóca dostawy ropy i gazu na światowe rynki. Jednocześnie Europa konkuruje o surowce z Azją, gdzie wyjątkowo wysokie temperatury doprowadziły do wzrostu zapotrzebowania na energię. Sytuację pogarsza blokada cieśniny Ormuz przez Iran. Jest ona kluczowym szlakiem transportowym nie tylko dla ropy naftowej, lecz także dla skroplonego gazu ziemnego.

Ponadto - jak podkreślił "NYT" irańskie ataki na infrastrukturę energetyczną Kataru, który jest ważnym eksporterem gazu, doprowadziły do zniszczeń dodatkowo ograniczających jego podaż.

- To zdecydowanie niepokojąca sytuacja - ocenił ekspert Chatham House Chris Aylett, który uważa też, że nie ma na razie widoków na rozwiązanie problemów, jakie powoduje blokada Ormuz.

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Ceny gazu w UE mogą wzrosnąć

Analitycy rynku ostrzegają, że bez trwałego porozumienia, które zakończy klincz w cieśninie, Europie grozi trwała podwyżka cen energii. Jego skutki dotkliwie odczują zarówno przedsiębiorstwa, jak i gospodarstwa domowe.

Podobną opinię wyraził dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol. Według niego konsekwencje obecnej sytuacji poniosą "wszyscy importerzy LNG, w tym Europa, która właśnie szuka sposobów na uzupełnienie zapasów gazu przed zimą".

"NYT" zwrócił uwagę, że UE musi brać pod uwagę jeszcze jeden czynnik, który komplikuje szanse na odbudowanie rezerw LNG - za niespełna sześć miesięcy zgodnie z nowymi przepisami Europa będzie musiała skończyć z importowaniem gazu z Rosji, co oznacza zmniejszenie dostaw o około 12 procent.

Źródło: PAP
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Tagi:
ceny gazuUnia Europejska
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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