Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Środki ochronne" z umowie z krajami Mercosur. Jest zgoda parlamentu

shutterstock_2622075109
Maciej Sokołowki o decyzji PE w sprawie umowy z Mercosurem
Źródło: TVN24
Parlament Europejski przyjął klauzulę ochronną dla produktów rolnych w ramach umowy handlowej UE–Mercosur. Dzięki niej Komisja Europejska będzie mogła nałożyć cła ochronne, jeśli nagły wzrost importu z krajów Mercosuru zagrozi interesom europejskich producentów.

Poparte rozporządzenie określa, w jaki sposób UE mogłaby tymczasowo zawiesić preferencje taryfowe przewidziane w umowie handlowej dotyczące importu określonych produktów rolnych z krajów Mercosuru (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj), jeśli wzrost tego importu zaszkodzi europejskim producentom.

Zgodnie z klauzulą, Komisja Europejska rozpocznie dochodzenie i nałoży cła ochronne, gdy import drobiu, wołowiny, cytrusów, czy cukru wzrośnie o 5 proc. w ujęciu średniorocznym w ciągu trzech lat (KE proponowała 10 proc. rocznie) i jednocześnie ceny importowanych produktów będą o 5 proc. niższe od cen krajowych.

O wszczęcie dochodzenia może również wnioskować państwo członkowskie lub osoba fizyczna bądź prawna reprezentująca branżę albo stowarzyszenie działające w jej imieniu, w przypadku zagrożenia poważnymi szkodami dla danej branży.

Czytaj też: Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

Środki ochronne w umowie UE-Mercosur

Co najmniej raz na sześć miesięcy KE będzie musiała przedstawić europarlamentowi raport oceniający wpływ importu wrażliwych produktów na unijny rynek.

- Środki ochronne zapewnią, że umowie UE-Mercosur będzie towarzyszyć zrównoważony i wiarygodny mechanizm ochrony naszego sektora rolnego - powiedział po głosowaniu europoseł Gabriel Mato (EPL, Hiszpania), sprawozdawca projektu.

Po formalnym przyjęciu przez państwa UE w ramach Rady, rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Będzie obowiązywać po wejściu w życie umowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Emmanuel Macron
Macron alarmuje. "Podwójny kryzys"
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
Z kraju
shutterstock_2622075109
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem

Porozumienie coraz bliżej

Umowa musi jeszcze zostać ratyfikowane przez Parlament Europejski. Izba wcześniej zwróciła się o opinię do Trybunału Sprawiedliwości UE, czy jest zgodna z traktatami UE.

W międzyczasie PE nie może ratyfikować umów, ale Komisja Europejska może zdecydować o tymczasowym stosowaniu umowy, gdy co najmniej jeden kraj Mercosur zakończy proces ratyfikacji.

Umowa handlowa z Mercosurem wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Parlament EuropejskiMercosur
Zobacz także:
pap_20251231_1XH
"Mania debiutów". Szykują się rekordy
Wiktor Knowski
apteka, leki, farmaceuta
Obiecują "zwrot kosztów za leki". NFZ ostrzega przed oszustwem
Tech
shutterstock_2360570399
Tego nie było od lat 90. Branża czeka na 100-latkę
Ze świata
paczki paczek shutterstock_2268773341
Ile kosztują pączki? Tyle zapłacimy w tłusty czwartek
Handel
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
Tech
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
Ze świata
shutterstock_2120510390
102 bankructwa w trzy miesiące
Z kraju
Kryzys energetyczny na Kubie
Kraj w kryzysie. Chiny "stanowczo wspierają", "w miarę swoich możliwości"
Ze świata
pc
Premier powołał Radę Przyszłości. "Musimy ciągle szukać nowych silników wzrostu"
Z kraju
Emmanuel Macron
Macron alarmuje. "Podwójny kryzys"
Ze świata
meta media społecznościowe
Meta łamie polskie prawo? Są zarzuty
Tech
shutterstock_1994390375 PEKIN - 4 maja 2021 r.: Zabytkowy budynek przy West Chang 'an Avenue w pobliżu placu Tian'anmen, siedziba Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Rady Państwa.
"Szczególnie duża skala". Urzędnik sam się zgłosił
Ze świata
berlin niemcy - tilialucida shutterstock_2600749799
Bruksela interweniuje w sprawie wiz dla pracowników
Ze świata
pap_20231010_0ZQ
Nowy pomysł na lotnisko w Radomiu. "Narzędzie dla mieszkańców, a nie pomnik"
Z kraju
Rodzice oskarżają gigantów technologicznych o nieodpowiedzialne praktyki biznesowe
Proces, który może zmienić media społecznościowe. "Dzieci są uzależnione"
Ze świata
Hawana, Kuba
Kryzys na wyspie. "Nie można dusić narodu w ten sposób"
Ze świata
Sprzedaż węgla
Polski gigant planuje zmniejszyć zatrudnienie o pięć tysięcy osób
Z kraju
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarte pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie
Tech
USA-Wenezuela
"Od Karaibów po Ocean Indyjski". Siły USA dopadły tankowiec
Ze świata
Kopalnia miedzi i złota Kansanshi w Zambii
Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA
Ze świata
shutterstock_2651818499
Partie produktów dla niemowląt wycofane
Z kraju
Władimir Putin witany na lotnisku w Teheranie w 2018 roku
Tajne wsparcie Rosji. Tony gotówki w pociągach i na statkach
Ze świata
pap_20260101_1EQ
"Kuriozalna sytuacja", chleb z dyskontu i "lekcja dla Polski"
Maja Piotrowska
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Biedne a bogate dzielnice. Diametralne różnice
Ze świata
Strajk na kolei w Hiszpanii
Pokłosie tragicznych wypadków. Utrudnienia w całym kraju
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Popłoch na giełdzie. To może nie być koniec
Tech
fabryka przemysl shutterstock_761907061
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Dla pracownika
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Ponad 19 tysięcy za metr kwadratowy. Nowy raport
Nieruchomości
Rafał Brzoska
InPost wystrzelił na giełdzie
Rynki
epstein trump protest shutterstock_2722936985
Jeffrey Epstein i Dolina Krzemowa. Nowe dokumenty ujawniają skalę kontaktów
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica