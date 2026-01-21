Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

TSUE
Maciej Sokołowki o decyzji PE w sprawie umowy z Mercosurem
Źródło: TVN24
Parlament Europejski w środę poparł wniosek o skierowanie umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby sprawdzić zgodność porozumienia z unijnymi traktatami. Za głosowało 334 europosłów, przeciw 324, a 10 wstrzymało się od głosu.

Skierowanie wniosku do TSUE oznacza, że głosowanie w sprawie ratyfikacji umowy w PE zostanie opóźnione prawdopodobnie o co najmniej kilka miesięcy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem

Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem

Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosur

Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosur

TVN24

Podpisanie umowy

W sobotę w stolicy Paragwaju Asuncion Unia Europejska, reprezentowana przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę i komisarza ds. handlu Marosza Szefczovicza oficjalnie podpisała umowę handlową z Mercosurem.

Porozumienie to ma ułatwić przepływ produktów przemysłowych i rolnych między UE a blokiem państw Ameryki Południowej. Ursula von der Leyen podkreśliła przy tej okazji, że umowa tworzy największą strefę wolnego handlu na świecie i rynek wart prawie 20 proc. światowego PKB, oznacza też m.in. więcej możliwości biznesowych, zniesienie ceł o wartości miliardów euro i otwarcie rynków zamówień publicznych.

Szefowa KE zapewniła jednocześnie, że umowa zawiera "solidne zabezpieczenia mające na celu ochronę waszych źródeł utrzymania i naszych wrażliwych sektorów rolniczych".

Na początku stycznia tego roku większość państw członkowskich wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia; przeciwko były Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
złoto inwestycyjne
Złoto z nowymi rekordami. Rynki reagują na eskalację napięć
Rynki
Ursula von der Leyen na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
UE zainwestuje na Grenlandii. "Potężny, europejski impuls"
Ze świata
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
Z kraju
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
Ze świata
shutterstock_2462417869
Karnety na siłownie pod lupą. Urząd stawia zarzuty
Z kraju
Donald Trump
Davos stoi przed dwoma problemami. Trump może być tym łatwiejszym
Ze świata
Andrzej Domański
Minister finansów w Davos: nikt nas nie podzieli
Ze świata
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Kluczowy raport i słowa prezydenta. Burzliwy dzień na rynkach ropy
Rynki
flaga wenezuela trump shutterstock_2704623885
"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"
Ze świata
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Najgorszy dzień od miesięcy. Czerwono na Wall Street
Rynki
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
Z kraju
Eurojackpot
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
smartfon w ręce kobiety
Dostawcy "wysokiego ryzyka". Nowa propozycja Brukseli
Sebastien Lecornu
"Najmniej złe wyjście". Premier sięga po ryzykowny mechanizm
Ze świata
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
Najwyższy stopień alertu. Fale sięgają siedmiu metrów
Ze świata
shutterstock_2504436901_1
Ten makaron święci triumfy
Ze świata
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"Mówił wprost o wielkim sukcesie". Prezes Banku Światowego chwali Polskę
Ze świata
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Uderza w rynek pracy jak "tsunami". Niepokój rośnie
Tech
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Złoty pod wpływem politycznych napięć. "Niekorzystny splot czynników"
Pieniądze
Donald Trump
Europa wstrzymuje umowę handlową z USA
Ze świata
kongo gory afryka shutterstock_2151519291
Kluczowe minerały na tacy. Wysłali ofertę do USA
Ze świata
Karol Nawrocki
"Fundamentalnie nie zgadzam się z argumentacją prezydenta"
Z kraju
shutterstock_2326465191
Od lutego więcej płatnych dróg w Polsce
Moto
shutterstock_2384624527
Gigant zmienia kierunek i "wraca do formy"
Tech
forum-0426687457
Polska w "elitarnej dziesiątce"
Z kraju
szkola smartfon uczen uczennica uczniowie shutterstock_2705779833
"Poważne obawy rodziców". Wielka Brytania rozważa wprowadzenie zakazu
Tech
shutterstock_2258586657
Wysyłają poradniki na wypadek wojny. "Broszura dla firm"
Kim Dzong Un defilada
Na oczach podwładnych. Ostentacyjne usunięcie urzędnika przez Kim Dzong Una
Ze świata
shutterstock_2507781763
Orlen: odkryto nowe złoże gazu ziemnego
Z kraju
shutterstock_2156725749
Zlikwidowano ponad 100 tysięcy etatów. "Skala cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii"
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica