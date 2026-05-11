Ze świata Unia znosi ograniczenia dla Syrii. Koniec sankcji handlowych Oprac. Wiktor Knowski |

Wybuchy w Damaszku po ataku Izraela Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zawieszenie obejmowało m.in. przepisy znoszące ograniczenia ilościowe na import niektórych syryjskich produktów, w tym ropy naftowej, produktów petrochemicznych, złota, metali szlachetnych i diamentów.

Rada UE chce wesprzeć Syrię

Rada UE uważa, że po obaleniu reżimu Asada w grudniu 2024 r. oraz decyzji o zniesieniu większości sankcji gospodarczych wobec Syrii w maju 2025 r., z wyjątkiem tych związanych z bezpieczeństwem, nie ma uzasadnienia dla dalszego zawieszenia części umowy.

Przywrócenie pełnego stosowania porozumienia ma stanowić element szerszej polityki UE wspierającej transformację w Syrii oraz odbudowę kraju. Decyzja, jak podała Rada UE, ma również sygnalizować gotowość Unii do ponownego zaangażowania we współpracę z Syrią i wsparcia jej integracji z międzynarodowym systemem gospodarczym.

Przywrócone przepisy zaczną obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po notyfikacji.

Umowa UE z Syrią

Umowa o współpracy między Wspólnotą a Syrią została zawarta w 1977 r. i stanowi podstawę relacji gospodarczych oraz handlowych między stronami. W 2011 r. UE częściowo zawiesiła jej stosowanie w odpowiedzi na represje wobec ludności cywilnej prowadzone przez syryjski reżim.

Obecnie relacje między UE a Syrią stopniowo się poprawiają, po latach izolacji arabskiego kraju. UE zaczęła łagodzić część sankcji gospodarczych oraz podejmować współpracę z nowymi władzami w Damaszku. Mimo to UE nadal podkreśla konieczność przestrzegania praw człowieka i zachowania stabilności politycznej w Syrii.

OGLĄDAJ: TVN24