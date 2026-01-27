Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Indii Narendra Modi

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu negocjacji w sprawie nowej umowy handlowej UE-Indie. Według niej Indie będą stopniowo znosić wysokie cła np. na europejskie samochody, które mają zostać obniżone ze 110 do 10 proc. Indie obniżą też taryfy na import alkoholi z UE. Umowa negocjowana była od 2007 r.

Sikorski o umowie z Indiami

O sprawę umowy UE-Indie Sikorski został spytany na wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, wicepremier i szef MSZ ocenił, że widzi w niej "znacznie więcej korzyści niż wyzwań".

- W świecie, w którym czasem arbitralnie, czasem z błahego powodu, są nakładane sankcje, nowe inicjatywy o obniżaniu barier handlowych muszą być poddane testowi na obopólną korzyść. Niewątpliwie ta umowa z Indiami to jest dobra inicjatywa - powiedział Sikorski.

Największa liberalizacja w historii

Według KE umowa przewiduje największą liberalizację, jaką Indie kiedykolwiek wprowadziły w handlu z innym państwem. Zgodnie z jej szacunkami przewidziana w wynegocjowanej umowie obniżka ceł na prawie 97 proc. produktów sprowadzanych z UE do Indii ma podwoić unijny eksport. Wielkość tego eksportu wyniosła w 2024 r. 75 mld euro, z czego 49 mld euro stanowiły towary, a 26 mld euro - usługi.

Z kolei UE wprowadzi kontyngenty, za sprawą których sprowadzane do UE z Indii po niższych cłach będą: mięso baranie i kozie, kukurydza cukrowa, winogrona, ogórki, suszona cebula, rum z melasy i skrobi. Z liberalizacji wyłączone zostaną europejskie produkty wrażliwe, takie jak wołowina, drób, mleko w proszku, etanol, czosnek, ryż i cukier.

Do umowy wprowadzono też mechanizm ochronny, który ma zapobiec zaburzeniom na rynku w przypadku gwałtownego napływu towarów z Indii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD