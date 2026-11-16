Ze świata Ukraińskie wojska zaatakowały rafinerię i bazy paliwowe w Rosji Oprac. Krzysztof Krzykowski |

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Pododdziały Sił Obrony Ukrainy zaatakowały rafinerię ropy naftowej w mieście Ilskij. Trafione zostały instalacje destylacji atmosferycznej ropy naftowej AT-4, AT-5 i AT-6. To właśnie od nich rozpoczyna się proces przetwarzania surowej ropy w gotowe paliwo.

Uderzenie objęło również kompleks produkcji benzyn samochodowych. Skala strat jest ustalana.

Atak na rafinerię

Rafineria w Ilskim jest jednym z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej na południu Rosji. Jej roczne moce przerobowe wynoszą około 6,6 mln ton ropy.

Produkty rafinerii są wykorzystywane m.in. do zaopatrywania rosyjskich sił zbrojnych. Jej położenie na południu sprawia, że ma szczególne znaczenie dla rosyjskiej armii – stamtąd paliwo może być transportowane najkrótszą drogą do zgrupowań wojskowych na froncie i na okupowanym Krymie.

Atak na bazy paliwowe

Pododdziały Deep Strike (uderzeń dalekiego zasięgu) Sił Operacji Specjalnych Ukrainy, we współpracy z ruchem oporu "Czarna Iskra", działającym na terytorium Rosji, skutecznie zaatakowały dwie bazy paliwowe w mieście Azow w rosyjskim obwodzie rostowskim.

Trafiony kompleks Tranzit-Ekspress składa się z dwóch oddzielnych obiektów wyposażonych w zbiorniki magazynowe oraz niezależną infrastrukturę umożliwiającą przeładunek paliwa z transportu kolejowego na samochodowy.

Kolejnym zaatakowanym obiektem była baza paliwowa Azowska, położona w pobliżu infrastruktury portowej miasta Azow. Obiekt może przyjmować paliwo transportem kolejowym, samochodowym i morskim.

Według Sił Operacji Specjalnych ataki na te obiekty osłabiają możliwości logistyczne przeciwnika i utrudniają zaopatrywanie rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy.

Kryzys paliwowy w Rosji

Ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie przybrały w ostatnich miesiącach na sile, co doprowadziło do kryzysu paliwowego w Rosji w okresie wiosenno-letnim.

W połowie września Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) podała, że w czerwcu 2026 r. wolumen ropy naftowej przetwarzanej w Rosji spadł do najniższego poziomu od ponad 20 lat. Produkcja benzyny w tym kraju zmniejszyła się o 20 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Co więcej, MAE szacuje, że w czerwcu rosyjski sektor energetyczny wyprodukował o 30 proc. mniej oleju napędowego niż w tym samym miesiącu rok temu.

W lipcu rząd w Moskwie wprowadził zakaz eksportu oleju napędowego dla producentów paliw, który w czwartek przedłużono do końca miesiąca. Przed wprowadzeniem tych ograniczeń Rosja była drugim największym eksporterem oleju napędowego na świecie, ustępując jedynie USA.