Ze świata Płoną magazyny ropy naftowej w Rosji. Ukraińskie drony zaatakowały też tankowce Oprac. Paulina Karpińska |

Ukraina zaatakowała rosyjskie obiekty Źródło wideo: x.com/ZelenskyyUa Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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"Nadal odpowiadamy na rosyjskie ataki w pełni uzasadniony i precyzyjny sposób. Dziś ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu dosięgły wyznaczonych celów wspierających i finansujących rosyjską agresję" - przekazał w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

Jak dodał, "jednostki SBU zaatakowały jednocześnie trzy składy ropy naftowej w Kraju Stawropolskim, a jednostki naszych Sił Zbrojnych uderzyły w kolejny obiekt paliwowy w tym samym regionie. Odnotowano bezpośrednie trafienia trzech rosyjskich tankowców należących do tzw. floty cieni na Morzu Czarnym".

We continue to respond to Russian strikes in a fully justified and accurate manner. Today, Ukraine’s long-range sanctions reached designated targets that support and finance Russia’s aggression. SSU units struck three oil depots in the Stavropol region at once, while units of our… pic.twitter.com/3YWEDFBknE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026 Rozwiń

Pożar magazynów ropy naftowej w Kraju Stawropolskim

Z powodu pożarów w obiektach przemysłowych dochodzi do eksplozji materiałów łatwopalnych. Odgłosy tych wybuchów słychać w Stawropolu. Obecnie nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców.

W miejscowości Wiazniki, w ramach środków ostrożności, przeniesiono w bezpieczne miejsce osoby zamieszkałe w najbardziej zagrożonych domach. Straż pożarna kontynuuje walkę z ogniem - napisał w sieciach społecznościowych gubernator Kraju Stawropolskiego Władimir Władimirow.

Niezależny serwis Astra przekazał doniesienia, że w Stawropolu i okolicach miasta prawdopodobnie płoną trzy magazyny ropy naftowej, w tym obiekty należący do państwowych koncernów Rosnieft i Łukoil.

Ministerstwo obrony Rosji utrzymuje, że minionej nocy zniszczono nad terytorium kraju 140 ukraińskich dronów - przekazały Nastojaszczeje Wriemia, zastrzegając, że resort nigdy nie informuje w swoich komunikatach, ile bezzałogowców nie udało się zestrzelić.

Rosyjskie tankowce zaatakowane

Tankowce służą do transportu rosyjskiej ropy naftowej, produktów ropopochodnych i paliwa na potrzeby sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Żurawie pływające zapewniają wykonywanie prac portowych, załadunek i rozładunek towarów, a także wspierają funkcjonowanie logistyki rosyjskiej marynarki wojennej - podkreślił sztab w komunikatorze Telegram.

Moskwa nie skomentowała tych doniesień - zauważył portal Kyiv Independent. Rosyjskie ministerstwo obrony utrzymuje jednak, że w nocy z soboty na niedzielę zestrzeliło 140 ukraińskich dronów w Rosji, nad okupowanym Krymem oraz nad Morzem Czarnym i Azowskim.

"Ukraińskie wojsko będzie nadal systematycznie podejmować działania mające na celu powstrzymanie zbrojnej agresji Rosji" – zapewnił Sztab Generalny w komunikacie na Facebooku.

Nieustające ataki Rosji na Ukrainę

Rosja atakuje Ukrainę codziennie od 24 lutego 2022 r., czyli początku inwazji na pełną skalę. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych.

Jak zauważył Reuters, nasilone ukraińskie uderzenia na rosyjskie rafinerie spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju.

25 czerwca prezydent Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową "operację wpływu", której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny.

Negocjacje w celu zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.

W lipcu Ukraina rozpoczęła intensywną operację przeciwko rosyjskiej flocie cieni na Morzach Czarnym i Azowskim, atakując dziesiątki statków w celu sparaliżowania logistyki przeciwnika, związanej z transportem na okupowany Krym.

Pomiędzy 6 a 18 lipca ukraińskie bezzałogowce zaatakowały 172 rosyjskie jednostki pływające – 118 na Morzu Azowskim i 54 na Morzu Czarnym. Tylko w nocy z 17 na 18 lipca uderzono w 13 jednostek: osiem statków do przewozu ładunków suchych, tankowiec, gazowiec, holownik i dwa żurawie pływające - informował w sobotę portal Ukrainska Prawda.