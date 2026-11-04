Ze świata Zmasowane ataki Rosji. Elektrownie jądrowe zmniejszają moc Wiktor Knowski |

Rusza proces Ukraińca oskarżonego ws. dywersji na zlecenie Rosji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Volodymyr Tarasov/UKRINFORM/PAP

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Jak przekazał Nekrasow podczas briefingu poświęconego bieżącej sytuacji energetyki, Rosja nadal atakuje obiekty wytwarzające energię elektryczną oraz podstacje, za pośrednictwem których jest ona przesyłana do odbiorców.

- Z powodu zmasowanych i systematycznych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną elektrownie jądrowe zostały zmuszone do zmniejszenia mocy produkcyjnych - oświadczył.

Nekrasow dodał, że powrót do nominalnych parametrów będzie następował stopniowo, w miarę odbudowy sieci uszkodzonych w wyniku rosyjskich ostrzałów.

Atak zagroził elektrowni jądrowej

Jak poinformował we wtorek wicepremier i minister energetyki Denys Szmyhal, podczas zmasowanego ataku w nocy z poniedziałku na wtorek rosyjskie wojska skierowały trzy drony na podstację elektryczną mającą kluczowe znaczenie dla stabilnej pracy Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej. Siłownia położona jest na zachodzie kraju, ok. 190 km od granic Polski.

- Takie działania stwarzają zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, lecz także dla bezpieczeństwa jądrowego całej Europy - podkreślił Szmyhal, dodając, że Ukraina już poinformowała o tym ataku Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA).

Ograniczenie dostaw prądu w Ukrainie

Skutki rosyjskich ataków nadal były odczuwalne w środę. Rano część odbiorców pozostawała bez dostaw energii w obwodach: winnickim, żytomierskim, zaporoskim, kirowohradzkim, charkowskim i chersońskim. W większości obwodów Ukrainy obowiązywały ograniczenia dostaw energii oraz ograniczenia poboru mocy dla przemysłu.

Najtrudniejsza sytuacja panowała w regionie stołecznym, gdzie w Kijowie i obwodzie kijowskim wprowadzono ograniczenia sieciowe z powodu poważnych uszkodzeń infrastruktury.