Co z ukraińskim zbożem? Jest decyzja Brukseli

Komisja Europejska (KE) nie przedłużyła tymczasowego zakazu importu ukraińskiego zboża do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Takie informacje przekazano w komunikacie. Oznacza to, że ograniczenia wygasają w piątek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska przedłuży zakaz wwozu ukraińskiego zboża mimo braku zgody KE.

We wtorek polska Rada Ministrów przyjęła uchwałę wzywającą KE do przedłużenia zakazu importu po 15 września. Podkreślono w niej, że jeśli się to nie stanie, Polska wprowadzi taki zakaz na poziomie krajowym. Zapowiedź powtórzył w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Ełku.