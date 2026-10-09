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Ukraina zaatakowała rosyjskie rafinerie. "Robimy to celnie"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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omsk rafineria shutterstock_1581901561
Sikorski: prezydent Zełenski jednak ma jakieś karty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Wołodymyr Zełenski poinformował o ataku na rosyjską rafinerię w Uchcie w Republice Komi, około 1900 kilometrów od granicy Ukrainy. Ukraińskie drony miały trafić także w centrum danych Yandexu. Prezydent określił te działania jako odpowiedź na rosyjskie ataki.

"Kolejne trafienie w rosyjską rafinerię ropy naftowej w Omsku - jeden z największych zakładów tego typu - a także w rafinerię w Uchcie, oddaloną o 1900 kilometrów od granicy państwowej Ukrainy" - napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

Do ataku na zakład w Omsku doszło w czwartek. Rafineria znajduje się około 2500 kilometrów od granicy Ukrainy. Według Zełenskiego rafinerię w Uchcie zaatakowano dronami An-196 RS o zasięgu około 2500 kilometrów. Dzień wcześniej w Omsku użyto dronów FP-6, zmodyfikowanych maszyn FP-1.

Google Maps
Uchta, Rosja

Drony uszkodziły centrum danych Yandexu

Zełenski poinformował również o uderzeniu w kolejne centrum danych w Rosji. Napisał, że to odpowiedź na rosyjskie ataki.

"Nadal odpowiadamy Rosji na jej ataki na Ukrainę i robimy to celnie. Trafione zostało również kolejne centrum danych - to nasza symetryczna odpowiedź" - podkreślił.

Centrum prasowe Yandexu poinformowało w piątek, że drony uszkodziły centrum danych firmy w obwodzie kałuskim, w europejskiej części Rosji. To drugi dzień z rzędu, gdy celem ataku był obiekt spółki. W czwartek ukraińskie wojsko uderzyło w centrum danych Yandexu w mieście Sasowo w obwodzie riazańskim.

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaRosjaWojna w UkrainieAtaki dronów
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