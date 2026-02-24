Z USA przez Niemcy. Pierwszy taki transport do Ukrainy

Sikorski o wojnie w Ukrainie: wojny prawie zawsze są kończone przez inną ekipę niż ta, którą ją zaczęła Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Największa ukraińska, państwowa firma energetyczna Naftohaz napisała na komunikatorze Telegram, że wspólnie z TotalEnergies zapewniła dostawy gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych przez terminal Deutsche ReGas.

Czytaj też: "Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo

Pierwszy taki transport do Ukrainy

- Po regazyfikacji w Niemczech Naftohaz prześle gaz przez Polskę do Ukrainy. Dla nas to nie tylko nowy kierunek. To wynik zaufania i zgranej współpracy z partnerami - zaznaczył prezes Naftohazu Serhij Korecki.

Dodał też: - Ta zima jest najtrudniejsza od początku wojny ze względu na ciągłe ostrzały infrastruktury gazowej i ekstremalnie niskie temperatury. (...) W warunkach ciągłych rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną każdy dodatkowy kanał dostaw gazu zwiększa nasze bezpieczeństwo energetyczne.

Ataki na ukraińską infrastrukturę

Rosja systematycznie atakuje obiekty infrastruktury naftowo-gazowej Ukrainy i od początku pełnowymiarowej inwazji przeprowadziła ponad 400 ataków na obiekty Grupy Naftohaz, wykorzystując do tego ponad 1,7 tys. środków rażenia. Od początku 2026 roku odnotowano ponad 20 ataków na infrastrukturę Grupy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski /kris