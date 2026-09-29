Ze świata Ukraina stanie przed ogromnym wyzwaniem. Alarmujące szacunki Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Tusk: dzisiaj Ukraina walczy, ale musimy być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ioanna_alexa / Shutterstock.com

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Według szacunków MFW w przyszłym roku w ukraińskim budżecie może zabraknąć od 30 do 35 mld dolarów. W 2028 roku luka ma wynieść kolejne 17 mld dolarów, a w 2029 roku - jeszcze około 2 mld dolarów.

Dane te przekazały Bloombergowi osoby zaznajomione ze sprawą. Zastrzegły jednocześnie, że prognozy mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec zmianie.

We wtorek w Brukseli spotykają się przedstawiciele państw wspierających finansowo Ukrainę, aby przyspieszyć rozmowy w sprawie dalszej pomocy.

Trwają rozmowy o dalszym wsparciu Ukrainy

Unia Europejska uzgodniła w tym roku pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro. Jednocześnie apeluje do państw członkowskich o wywiązanie się z obietnic przekazania dodatkowych 30 mld euro na ten i przyszły rok.

Komisja Europejska i MFW wzywają także ukraińskie władze do realizacji uzgodnionego programu reform. Ma to umożliwić odblokowanie kolejnych transz pomocy międzynarodowej oraz poprawić zarządzanie otrzymywanymi środkami.

Państwa UE dyskutują, jak zapewnić Ukrainie dodatkowe fundusze, gdyż spodziewane jest, że wojna będzie trwać także w przyszłym roku. Niektóre z nich ponownie postulują użycie do tego 210 mld euro aktywów rosyjskiego banku centralnego, które zostały zamrożone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, natomiast inne sugerują wspólne zadłużenie się w tym celu.