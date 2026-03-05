Zełenski: to moje stanowisko, przekazałem je przywódcom europejskim

Premier Słowacji Robert Fico o działaniach odwetowych Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zełenski o rurociągu Przyjaźń rozmawiał z dziennikarzami i stwierdził: - Mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał.

- To moje stanowisko. Przekazałem je przywódcom europejskim i tym, którzy dzwonili do mniej w tej sprawie, dlatego, że to rosyjska ropa - podkreślił ukraiński prezydent.

Dodał, że Ukraina oczekuje oficjalnego wniosku o wznowienie pracy rurociągu.

Czytaj też: "Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo

Węgry i Słowacja czekają na naprawę

Dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń na Węgry i Słowację zostały wstrzymane 27 stycznia po rosyjskim ataku na przepompownię ropy naftowej w pobliżu miasta Brody w zachodniej części Ukrainy.

Strona ukraińska tłumaczy brak możliwości wznowienia dostaw koniecznością remontu, który przedłuża się wobec trwających rosyjskich ataków.

Reakcja Słowacji i Węgier

W odpowiedzi na wstrzymanie dostaw władze w Budapeszcie i Bratysławie wstrzymały dostawy oleju napędowego do Ukrainy.

Ponadto premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że będzie blokował przekazanie przez UE kredytu Ukrainie o wartości 90 mld euro do momentu wznowienia pracy rurociągu Przyjaźń.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris