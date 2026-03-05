Logo TVN24
Ze świata

Zełenski: to moje stanowisko, przekazałem je przywódcom europejskim

Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Premier Słowacji Robert Fico o działaniach odwetowych
Źródło: TVN24, Reuters
Rurociąg Przyjaźń został uszkodzony podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę pod koniec stycznia. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że ma być sprawny technicznie za około półtora miesiąca.

Zełenski o rurociągu Przyjaźń rozmawiał z dziennikarzami i stwierdził: - Mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał.

- To moje stanowisko. Przekazałem je przywódcom europejskim i tym, którzy dzwonili do mniej w tej sprawie, dlatego, że to rosyjska ropa - podkreślił ukraiński prezydent.

Dodał, że Ukraina oczekuje oficjalnego wniosku o wznowienie pracy rurociągu.

Czytaj też: "Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo

Węgry i Słowacja czekają na naprawę

Dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń na Węgry i Słowację zostały wstrzymane 27 stycznia po rosyjskim ataku na przepompownię ropy naftowej w pobliżu miasta Brody w zachodniej części Ukrainy.

Strona ukraińska tłumaczy brak możliwości wznowienia dostaw koniecznością remontu, który przedłuża się wobec trwających rosyjskich ataków.

Wołodymyr Zełenski
"Wiecie, kto blokuje". Zełenski o negocjacjach z UE
TVN24
Robert Fico, Viktor Orban
"Europa musi zdecydować, po czyjej stronie stanie"
Viktor Orban patrzy na zdjęcia satelitarne
Orban nie odpuszcza. "Ponownie wzywam prezydenta Zełenskiego"

Reakcja Słowacji i Węgier

W odpowiedzi na wstrzymanie dostaw władze w Budapeszcie i Bratysławie wstrzymały dostawy oleju napędowego do Ukrainy.

Ponadto premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że będzie blokował przekazanie przez UE kredytu Ukrainie o wartości 90 mld euro do momentu wznowienia pracy rurociągu Przyjaźń.

pc

TVN24 HD

pc
Opracował Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDREW KRAVCHENKO

Wołodymyr ZełenskiRopa naftowa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica