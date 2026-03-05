Zełenski: to moje stanowisko, przekazałem je przywódcom europejskim

Zełenski o rurociągu Przyjaźń rozmawiał z dziennikarzami i stwierdził: - Mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał.
- To moje stanowisko. Przekazałem je przywódcom europejskim i tym, którzy dzwonili do mniej w tej sprawie, dlatego, że to rosyjska ropa - podkreślił ukraiński prezydent.
Dodał, że Ukraina oczekuje oficjalnego wniosku o wznowienie pracy rurociągu.
Węgry i Słowacja czekają na naprawę
Dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń na Węgry i Słowację zostały wstrzymane 27 stycznia po rosyjskim ataku na przepompownię ropy naftowej w pobliżu miasta Brody w zachodniej części Ukrainy.
Strona ukraińska tłumaczy brak możliwości wznowienia dostaw koniecznością remontu, który przedłuża się wobec trwających rosyjskich ataków.
Reakcja Słowacji i Węgier
W odpowiedzi na wstrzymanie dostaw władze w Budapeszcie i Bratysławie wstrzymały dostawy oleju napędowego do Ukrainy.
Ponadto premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że będzie blokował przekazanie przez UE kredytu Ukrainie o wartości 90 mld euro do momentu wznowienia pracy rurociągu Przyjaźń.
