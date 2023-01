Potężny cios w gospodarkę Ukrainy. Największy spadek od ponad 30 lat

czytaj dalej

Deweloperzy komentują zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie porządkowania zasad budowy budynków wielorodzinnych. Część propozycji budzi ich obawy. Zwiększenie z 4 do 6 metrów minimalnej odległości bloków mieszkalnych od granic działki, może odbić się negatywnie na liczbie oferowanych mieszkań, co z kolei doprowadzi do wzrostu ich cen - ocenił Polski Związek Firm Deweloperskich.