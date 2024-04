Rachunek za akces Ukrainy do Unii Europejskiej. "Brzmi to gigantycznie"

Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej mogłoby stworzyć konieczność zwiększenia budżetu Wspólnoty nawet o 20 procent - powiedział unijny komisarz do spraw budżetu i administracji Johannes Hahn. Scenariusz ten zakładałby utrzymanie pomocy dla rolnictwa i wsparcia strukturalnego w Unii Europejskiej. Zdaniem komisarza jednak "najmniejszym zmartwieniem jest strona finansowa".

- Brzmi to gigantycznie, ale odpowiada tylko 0,2 procent europejskiego produktu krajowego brutto i jest to z pewnością wykonalne - ocenił Hahn w rozmowie z niemieckimi dziennikami z grupy medialnej FUNKE. W opinii komisarza to "opłacalna inwestycja, ponieważ Ukraina ma ogromny potencjał gospodarczy". Wzrost budżetu UE o 20 proc. oznaczałby w teorii dodatkowe 200 mld euro w siedmioletnim okresie budżetowym.