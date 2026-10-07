Ze świata Ukraina stawia warunki przed wejściem do Unii Europejskiej Oprac. Paulina Karpińska |

Czarzasty o rezolucji PE: trzeba przyspieszyć wejście Ukrainy do UE Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

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"Ukraina nie może się zgodzić na model członkostwa w Unii Europejskiej, w którym miałaby stałe limity sprzedaży niektórych produktów rolnych do pozostałych państw członkowskich " - stwierdził ukraiński minister rolnictwa Taras Wysocki w oświadczeniu przekazanym portalowi Politico.

"Dla nas jest fundamentalna różnica pomiędzy okresem przejściowym a stałym ograniczeniem. Ukraina jest przygotowana na ten pierwszy. Drugi byłby sprzeczny z całą logiką członkostwa w Unii Europejskiej" - dodał.

Komisja Europejska poparła we wtorek ten model w ramach przeglądu polityki, mającego na celu przygotowanie UE do przyszłych rozszerzeń.

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Co ze wsparciem dla ukraińskiego rolnictwa?

Jak zauważa Politico, potencjalne przystąpienie Ukrainy do UE rodzi zasadnicze pytania dotyczące wsparcia dla rolnictwa. Ukraina eksportuje miliony ton zboża na rynki światowe i sprzedaje je do UE w ramach rygorystycznego systemu kontyngentowego. Niektóre kraje, takie jak Polska, zablokowały import zboża z Ukrainy, aby chronić własne sektory rolnicze.

W propozycji KE napisano, że chce ona "znacząco ograniczyć finansowe wsparcie i dostęp do rynku dla newralgicznych produktów rolnych". Dodano, że zamiast dawać Ukrainie pełen dostęp, Komisja pomoże Ukrainie wrócić na "historyczne" rynki eksportowe, jak Afryka czy Bliski Wschód.

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Wysocki podkreślił, że Ukraina nie powinna być postrzegana "wyłącznie" jako zagrożenie dla unijnych rolników. Przekonywał on, że Ukraina może pomóc UE w zmniejszeniu zależności od importu z krajów trzecich takich produktów jak nawozy, soja czy lizyna do pasz dla zwierząt, a także zapewnić producentom unijnym lepszy dostęp do szlaków eksportowych nad Morzem Czarnym. Uważa on, że Ukraina mogłaby również stać się miejscem inwestycji w zakłady przetwórstwa spożywczego.

"Naszym celem jest przystąpienie do Unii z sektorem, który dostarcza Europie nie tylko zboże i inne surowce, ale także paszę dla zwierząt, składniki, produkty przetworzone i biopaliwa" - podkreślił.

Wysocki potwierdził, że Ukraina jest otwarta na okresy przejściowe, które mogłyby obejmować stopniowe wprowadzanie wsparcia dla rolnictwa, tymczasowe kontyngenty i środki ochronne dla produktów wrażliwych. Podkreślił jednak, że muszą one mieć wyznaczoną datę zakończenia.