Zełenski: przyjmuję ofertę Unii Europejskiej

Zełenski w Parlamencie Europejskim: dziękuję za zdecydowane stanowisko wobec agresji Rosji Źródło: TVN24

Zełenski poinformował w liście z wtorku do szefów unijnych instytucji, Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i Rady Europejskiej Antonio Costy, że uszkodzenie spowodowane rosyjskim atakiem z końca stycznia wywołało poważniejsze szkody ze względu na uszkodzenie przepompowni.

Zełenski o rurociągu Przyjaźń

- Bez funkcjonowania przepompowni w Brodach utrzymanie wymaganego ciśnienia roboczego w systemie rurociągów i zapewnienie bezpiecznego przesyłu ropy jest technicznie niemożliwe - podkreślił prezydent Ukrainy.

Od naprawienia rurociągu i przywrócenia dostaw rosyjskiej ropy otrzymujące ją Węgry i Słowacja uzależniają swoją zgodę na 20. pakiet sankcyjny UE wobec Rosji oraz udzielenie Ukrainie przez UE pożyczki w wysokości 90 mld euro.

Mapa ropociągów Źródło: PAP

Zełenski o naprawie przepompowni

Dodał, że w ciągu około półtora miesiąca przepompowni w Brodach zostanie przywrócona sprawność, a Ukraina rozważa budowę infrastruktury podziemnego magazynowania jako długoterminowego i bardziej zrównoważonego rozwiązania.

- W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuję państwa ofertę niezbędnego wsparcia technicznego i finansowania, aby móc zakończyć prace naprawcze oraz zbadać długoterminowe, zrównoważone rozwiązania - podkreślił prezydent Ukrainy.

Opracował Krzysztof Krzykowski