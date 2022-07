Ukraińskie zboże trafi na światowe rynki? "Jesteśmy o dwa kroki od porozumienia"

Ukraina jest bliska zawarcia porozumienia z Rosją w sprawie eksportu ukraińskiego zboża na rynki międzynarodowe, co od końca lutego uniemożliwia rosyjska inwazja i blokada portów nad Morzem Czarnym - powiedział w wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Pais" szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. W środę w Stambule odbywają się rozmowy delegacji wojskowych z Turcji, Ukrainy i Rosji w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne.

Minister wyjaśnił, że Ukraina i Rosja są w końcowej fazie rozmów w sprawie odblokowania wywozu zboża i brakuje jedynie gwarancji Moskwy, że nie dojdzie do ataków rosyjskiej floty wojennej na transporty kierowane przez Morze Czarne.

Ukraina. "Jesteśmy o dwa kroki od porozumienia"

- Jesteśmy o dwa kroki od porozumienia z Rosją. Obawy o bezpieczeństwo związane ze stanowiskiem Rosji muszą zostać rozwiane. (…) Teraz wszystko zależy od Rosji - powiedział Kułeba. Zaznaczył, że stanowisko władz rosyjskich powinno ulec zmianie, a polityka "gry głodem" musi zostać porzucona przez Kreml z powodu relacji z państwami afrykańskimi i azjatyckimi. - (Rosjanie) chcą im pokazać, że zabiegają o ich uratowanie od niedoboru żywności - stwierdził szef MSZ Ukrainy, podkreślając, że jego kraj jest już gotowy do wysyłania zbóż na rynki międzynarodowe. - Jesteśmy w tej samej łodzi, co państwa desperacko oczekujące, że wyślemy im nasze zboże, ponieważ także i my jesteśmy zdesperowani, aby je eksportować - powiedział Kułeba, wskazując, iż dotychczasowe blokowanie tych transportów przez Moskwę służyło osłabianiu ukraińskich finansów.