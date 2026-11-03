Ze świata "Jeden z największych ataków". Rosjanie uderzyli w elektrownie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Piotr Łukasiewicz: bez Polski nie ma rozmów o bezpieczeństwie w Europie Centralnej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Nina Liashonok/UKRINFORM/PAP

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"Od nocy trwa jeden z największych ataków wroga na infrastrukturę energetyczną kraju. W wyniku dzisiejszych ostrzałów sytuacja w systemie elektroenergetycznym dodatkowo się pogorszyła" - powiadomił Ukrenerho w komunikatorze Telegram.

Awaryjne wyłączenia prądu w Ukrainie

Jak podkreśliła spółka, tylko w ciągu ostatniej doby Rosjanie ponad 20 razy celowo zaatakowali obiekty energetyczne.

"Tylko w ciągu minionej doby wróg ponad 20 razy celowo zaatakował obiekty energetyczne, wykorzystując bezprecedensową liczbę środków rażenia, co doprowadziło do znacznych uszkodzeń infrastruktury energetycznej. W wyniku ataków w wielu regionach Ukrainy, w tym w Kijowie, konieczne jest obecnie stosowanie awaryjnych wyłączeń prądu" - podkreśliła spółka.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że rosyjskie ataki uszkodziły regionalny węzeł energetyczny. Zaznaczył, że doprowadziło to do przerw w dostawach wody oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

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Uszkodzone elektrownie i podstacje

Wcześniej we wtorek premier Ukrainy Serhij Korecki oświadczył, że w wyniku nocnych ataków rosyjskich stwierdzono znaczne zniszczenia w obiektach wytwarzających energię elektryczną w dziewięciu obwodach kraju.

Premier oznajmił, że celem ostrzałów były duże elektrownie w obwodach dniepropietrowskim, winnickim i charkowskim. Zaatakowano również ważne podstacje, w tym w zachodniej części kraju - dodał.

Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie

We wtorek agencja Bloomberga poinformowała, że Ukraina wznowiła ataki na rafinerie w Rosji.

W sobotę uderzono w obiekty w Ufie, gdzie znajdują się trzy rafinerie koncernu Rosnieft. Ich łączna zdolność przerobowa wynosi około 470 tys. baryłek ropy dziennie.

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Celem ataku był także obiekt przemysłowy w regionie nadwołżańskim. W jego pobliżu znajduje się należąca do Łukoilu rafineria Norsi, która może przerabiać około 340 tys. baryłek ropy dziennie.

Z kolei 30 października zaatakowano rafinerię w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim. Zakład należy do Rosnieftu i ma zdolność przerobową na poziomie około 8,8 mln ton ropy rocznie.

Napięcia między Ukrainą a USA

Uderzenia w rosyjskie rafinerie stały się jednym ze źródeł napięć między Kijowem a Waszyngtonem. Prezydent USA Donald Trump domagał się ich wstrzymania, argumentując, że ukraińskie operacje przyczyniają się do wzrostu cen paliw w Stanach Zjednoczonych.

11 października ogłosił zawarcie rozejmu energetycznego między Rosją a Ukrainą. Jak później informowały media, proponowane zawieszenie ataków miało obejmować wyłącznie rafinerie.