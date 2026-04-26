Ze świata Kluczowa rafineria zaatakowana. Doszło do pożaru Oprac. Alicja Skiba |

Ukraińskie służby pracują na miejscu rosyjskich ataków, Dniepr Źródło: Ukraińska Państwowa Służba Ratownicza/Reuters

"Przedsiębiorstwo Sławnieft-JANOS o projektowej zdolności przetwarzania 15 mln ton ropy naftowej rocznie należy do piątki największych rafinerii w Rosji. Zakład specjalizuje się w głębokim przerobie ropy naftowej i produkuje benzyny samochodowe, olej napędowy, paliwo lotnicze, paliwo do silników odrzutowych, mazut opałowy oraz inne produkty naftowe. W wyniku DeepStrike (uderzenia w głębi terytorium przeciwnika - red.) na terenie przedsiębiorstwa doszło do pożaru. Szczegółowe skutki ataku są ustalane" - podano w komunikacie Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ataki na zakłady w Rosji

Miasto Jarosław, w którym znajduje się zaatakowana rafineria, położone jest w odległości ponad 270 km na północny wschód od Moskwy. Atak przeprowadzili operatorzy dronów 1. Samodzielnego Centrum Systemów Bezzałogowych i 414. Brygady Ptaki Madiara we współpracy m.in. z Państwową Służbą Graniczną Ukrainy - wyjaśniono w komunikatorze Telegram. Siły ukraińskie przeprowadzają w ostatnich miesiącach regularne ataki na zakłady petrochemiczne w Rosji, osłabiając potencjał eksportowy tego państwa.

