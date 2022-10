Gospodarka Ukrainy mocno się skurczyła. Nowe dane

Produkt krajowy brutto (PKB) Ukrainy w ciągu trzech kwartałów 2022 roku spadł o 30 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem - tak wynika z szacunków tamtejszego ministerstwa gospodarki. Głównym powodem skurczenia gospodarki jest rosyjska inwazja na Ukrainę.

Ministerstwo gospodarki poinformowało w komunikacie, że dużą rolę odegrała także zła pogoda we wrześniu, która opóźniła żniwa, a także przerwy w dostawach prądu z Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Jednak we wrześniu ukraiński eksport wzrósł o 23 proc. w porównaniu z sierpniem, do najwyższego poziomu od początku wojny. Przyczyniło się do tego głównie zawarte pod międzynarodowymi auspicjami porozumienie umożliwiające eksport zboża z portów Morza Czarnego.