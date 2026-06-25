Ze świata Polskie firmy chcą odbudować energetykę Ukrainy. Podpisano list intencyjny Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Tusk na gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Vladyslav Musiienko/PAP/EPA

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Do uroczystego parafowania dokumentu doszło w czwartek podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference - URC 2026) w Gdańsku. W ceremonii wzięli udział m.in. wiceprezes PGE Katarzyna Rozenfeld oraz prezesi Ireneusz Fąfara, Grzegorz Kinelski i Grzegorz Lot. W wydarzeniu uczestniczyli także minister aktywów państwowych Wojciech Balczun oraz wiceminister w MAP Eliza Zeidler.

Udział polskich firm w odbudowie Ukrainy

Balczun podkreślił, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, którego wartość Bank Światowy szacuje na ponad 500 miliardów dolarów.

- Nie wyobrażam sobie, żeby polskie firmy nie brały w nim udziału. Ta dzisiejsza inicjatywa połączenia sił firm energetycznych, największych spółek Skarbu Państwa do tego, żeby realizować takie projekty w relacjach z Ukrainą, jest tego naczelnym dowodem - powiedział szef resortu aktywów.

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List intencyjny ma skoordynować działania największych krajowych firm paliwowo-energetycznych przy wsparciu i modernizacji zniszczonego wojną systemu energetycznego Ukrainy.

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