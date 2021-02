"Wielka wyprzedaż więzień" na Ukrainie. Ruszyła pierwsza aukcja

Wielka wyprzedaż więzień doszła do etapu pierwszej aukcji - powiadomił w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maluśka. Polityk odniósł się tym samym do sprzedaży zakładu karnego pod Kijowem, którego cena wyjściowa to 220 milionów hrywien (ponad 29 milionów złotych).