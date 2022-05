Oligarcha będzie domagał się odszkodowania od Rosji. "Pozwy we wszelkich możliwych instancjach"

czytaj dalej

Właściciele lub zarządcy domów, bloków i obiektów usługowych mają coraz mniej czasu na złożenie deklaracji dotyczącej tego, czym są one ogrzewane. Dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku należy to zrobić do 30 czerwca - przypomina Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Na stronie Urzędu uruchomiono zegar, który odlicza, ile czasu zostało na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).