Ze świata Ukraina zakupi od USA systemy bojowe. Transakcja za setki milionów Alicja Skiba |

Rosyjscy agenci werbują ukraińskich nastolatków

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak wynika z komunikatu ministerstwa, Ukraina zamówiła ponad 1,5 tys. zestawów JDAM o zwiększonym zasięgu, pozwalających na precyzyjne wykorzystanie tradycyjnych bomb lotniczych.

Dostawy systemów na Ukrainę

To pierwsza taka sprzedaż zestawów JDAM bezpośrednio Ukrainie. Dotychczas Kijów otrzymywał bomby naprowadzane JDAM-ER w ramach pakietów pomocy wojskowej – pierwsza partia trafiła na Ukrainę na przełomie 2022 i 2023 roku, a ich bojowe użycie przez ukraińskie MiG-29 potwierdzono po raz pierwszy w kwietniu 2023 r. pod Bachmutem.

JDAM-ER to zestaw naprowadzania GPS/INS z rozkładanym skrzydłem, zamieniający konwencjonalne bomby swobodnie spadające w precyzyjną amunicję szybującą. Zasięg wersji Extended Range - do 72 km.

Jest to też pierwsza od sierpnia decyzja o potencjalnej sprzedaży amunicji ofensywnej dla Kijowa od sierpnia ub.r., gdy zgodę wydano na sprzedaż 3 tys. pocisków rakietowych ERAM o zasięgu ponad 400 km.

Program NATO

Notyfikacja wpisuje się w szerszy trend przechodzenia transferów uzbrojenia do Ukrainy z mechanizmów pomocy bezpośredniej na standardową procedurę sprzedaży Foreign Military Sales, obserwowany od 2024 roku. Jest to program osobny od PURL (Priority Ukraine Requirements List), w ramach którego państwa NATO kupują od USA broń dla Ukrainy.

OGLĄDAJ: TVN24