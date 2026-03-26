10 lat, dziesiątki miliardów. Tyle ma kosztować odbudowa sektora

Zaporoska Elektrownia Atomowa
Zaporoska Elektrownia Jądrowa
Źródło: Reuters
Odbudowa infrastruktury energetycznej kraju po zakończeniu wojny z Rosją będzie kosztować około 91 miliardów dolarów - ocenił minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal. Zgodnie z ocenami Banku Światowego odbudowa potrwa co najmniej dziesięć lat.

Ukraina zmaga się z problemami energetycznymi niemal każdego dnia. W środę spółka Czernihowobłenerho poinformowała na Telegramie, że "w wyniku ataku wroga uszkodzeniu uległ obiekt energetyczny w rejonie czernihowskim. Bez prądu pozostało około 150 tysięcy odbiorców w mieście Czernihów i rejonie czernihowskim. Pracownicy energetyki przystąpią do prac awaryjnych i naprawczych, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa".

Szmyhal o odbudowie sektora energetycznego

Minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal ocenił w środę, że odbudowa infrastruktury energetycznej kraju po zakończeniu wojny z Rosją będzie kosztować około 91 miliardów dolarów - poinformował portal Ekonomiczna Prawda.

- Do realizacji takich inwestycji Ukraina będzie potrzebować także prywatnego kapitału - powiedział Szmyhal w dyskusji "Globalne partnerstwo dla Ukrainy: strategiczne możliwości w sektorze energetycznym". Debata odbyła się w środę w Houston w USA w ramach konferencji sektora energetycznego CERAWeek.

Ukraiński minister dodał, że zgodnie z ocenami Banku Światowego odbudowa sektora energetycznego jego kraju potrwa co najmniej 10 lat.

W lutym Szmyhal wskazał podobną kwotę podczas prezentacji. Całkowity koszt odbudowy i modernizacji sektora energetycznego Ukrainy w ciągu najbliższych dziesięciu lat wyniesie 90,6 miliarda dolarów - oświadczył.

Szmyhal w USA

Wśród najbardziej perspektywicznych sektorów rozwoju wymienił energetykę odnawialną, elektrownie gazowe i wydobycie gazu oraz inwestycje w lokalne sieci energetyczne.

Szmyhal spotkał się w środę z sekretarzem energii USA Chrisem Wrightem. Rozmowa polityków dotyczyła potencjalnej pomocy USA dla Ukrainy w formie kredytu w wysokości 1,4 miliarda dolarów z przeznaczeniem na odbudowę sektora energetycznego we współpracy ze stroną amerykańską - przekazał ukraiński resort energetyki na Telegramie.

Większość ukraińskich elektrowni i elektrociepłowni została uszkodzona lub zniszczona na skutek rosyjskich ataków na sektor energetyczny, przeprowadzanych od 2022 roku.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ed Ram/For The Washington Post via Getty Images

Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
