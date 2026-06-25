Ze świata Ile pieniędzy potrzeba na odbudowę Ukrainy? Prezes Banku Światowego odpowiada Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Tusk na gdańskiej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Gadomski

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- Jesteśmy w trakcie pozyskiwania 2 miliardów dolarów na rzecz SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery - Specjalny Program Odbudowy Ukrainy), w tym od szeregu europejskich partnerów, co przekłada się na dostępność 6 miliardów dolarów finansowania dla Ukrainy (...). Rzeczywistość jest taka, że Ukraina będzie potrzebować ponad 580 miliardów dolarów w ciągu nadchodzącej dekady na odbudowę - powiedział Ajay Banga podczas odbywającej się w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026).

Rola sektora prywatnego

Banga ocenił, że część środków na odbudowę kraju może pochodzić od sektora publicznego, ale lwia część musi trafić do Ukrainy z sektora prywatnego.

- Sektor prywatny nie pojawi się bez rządów prawa i odpowiednich reform - podkreślił Banga. Jak dodał chodzi m.in. o przeprowadzenie podstawowych reform w sektorze energetycznym, np. w zakresie prywatyzacji. Wskazał też na uruchomienie czegoś w rodzaju funduszu pokrywającego lukę rentowności (viability gap fund).

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Podsumował, że to naród ukraiński powinien móc samemu wybrać swoją przyszłość. - Przy zachęcie ze strony nas wszystkich, przy wsparciu z naszej strony, ale nie poprzez nic więcej. Pomagać, zachęcać i wspierać - a potem jest to ich przyszłość i ich wybór, którego muszą dokonać. Tak samo, jak zrobili to Polacy, kiedy nadeszła ich szansa - powiedział prezes Banku Światowego.

SPUR 2.0. Nowy program wsparcia odbudowy Ukrainy

SPUR 2.0 to program odbudowy Ukrainy w ramach mechanizmu kryzysowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA), czyli instytucji Banku Światowego, która pomaga najbiedniejszym krajom świata poprzez udzielanie preferencyjnego finansowania. Program SPUR 2.0 ma umożliwić zebranie ok. 6 mld dol., wykorzystać środki publiczne do przyciągnięcia inwestorów prywatnych i wesprzeć odbudowę oraz sektor prywatny Ukrainy.

W dwudniowej konferencji URC 2026 biorą udział szefowie rządów, ministrowie i liderzy instytucji finansowych. Głównymi tematami jest pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. W poprzednich latach konferencje URC gościły w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Ich celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

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