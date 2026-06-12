Ze świata Wszystkie państwa UE się zgodziły w sprawie Ukrainy i Mołdawii. "Historyczny moment" Oprac. Wiktor Knowski |

Co z orderem Zełenskiego? Przydacz: piłka jest po stronie Ukraińców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA

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Jak poinformował w piątek Cypr, w ich trakcie otwarty zostanie klaster pierwszy tzw. Fundamenty, uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmujący m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Ten pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych, obejmujący wspomniane już kwestie fundamentalne, takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reformę administracji, otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

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"Dziś Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią" - poinformowali w bliźniaczych wpisach na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Jak podkreślili, decyzja o rozpoczęciu negocjacji o członkostwie jest wyrazem "uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy obu państw na rzecz reform, mimo ogromnych wyzwań". Politycy dodali, że rozszerzenie jest strategicznym wyborem, bo większa Unia Europejska leży we wspólnym interesie wszystkich państw. "Rozszerzenie pozostaje jednym z największych sukcesów UE i naszą najlepszą inwestycją we wspólną przyszłość" - ocenili.

"Kamień milowy"

Cypr, który przewodniczy obecnie pracom Rady UE, określił rozpoczęcie rozmów jako "historyczny moment" i "kamień milowy" na drodze obu państw do członkostwa.

"Podejmując wspólnie ten ważny krok, potwierdzamy, że Unia Europejska jest najsilniejsza wtedy, gdy pozostaje zjednoczona, kieruje się zasadami i jest otwarta na tych, którzy są zaangażowani w realizację jej wartości" - napisała prezydencja cypryjska na swoim profilu na platformie X.

On 15 June, under #CY2026EU, we will convene the Accession Conferences with Ukraine and Moldova to open Cluster 1 – Fundamentals.



The Cyprus Presidency is proud to have driven forward this historic moment. As Presidency we worked intensively to reach this outcome.



This is a… pic.twitter.com/cfdfZNWZh4 — Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026 (@CY2026EU) June 12, 2026 Rozwiń

Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do UE w 2022 r., kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Formalną zgodę na rozpoczęcie negocjacji przywódcy państw UE wydali w grudniu 2023 r., jednak otwarcie pierwszych rozdziałów wymagało dalszych uzgodnień między państwami członkowskimi. Rozmowy przyspieszyły po tym, jak Węgry, które dotąd blokowały otwarcie pierwszego klastra, wycofały weto po przejęciu władzy w kraju przez Petera Magyara.

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