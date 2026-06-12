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Wszystkie państwa UE się zgodziły w sprawie Ukrainy i Mołdawii. "Historyczny moment"

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA
Konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z UE, odbędą się w poniedziałek w Luksemburgu - poinformowała cypryjska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

Jak poinformował w piątek Cypr, w ich trakcie otwarty zostanie klaster pierwszy tzw. Fundamenty, uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmujący m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Ten pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych, obejmujący wspomniane już kwestie fundamentalne, takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reformę administracji, otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

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"Dziś Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią" - poinformowali w bliźniaczych wpisach na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Jak podkreślili, decyzja o rozpoczęciu negocjacji o członkostwie jest wyrazem "uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy obu państw na rzecz reform, mimo ogromnych wyzwań". Politycy dodali, że rozszerzenie jest strategicznym wyborem, bo większa Unia Europejska leży we wspólnym interesie wszystkich państw. "Rozszerzenie pozostaje jednym z największych sukcesów UE i naszą najlepszą inwestycją we wspólną przyszłość" - ocenili.

"Kamień milowy"

Cypr, który przewodniczy obecnie pracom Rady UE, określił rozpoczęcie rozmów jako "historyczny moment" i "kamień milowy" na drodze obu państw do członkostwa.

"Podejmując wspólnie ten ważny krok, potwierdzamy, że Unia Europejska jest najsilniejsza wtedy, gdy pozostaje zjednoczona, kieruje się zasadami i jest otwarta na tych, którzy są zaangażowani w realizację jej wartości" - napisała prezydencja cypryjska na swoim profilu na platformie X.

Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do UE w 2022 r., kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Formalną zgodę na rozpoczęcie negocjacji przywódcy państw UE wydali w grudniu 2023 r., jednak otwarcie pierwszych rozdziałów wymagało dalszych uzgodnień między państwami członkowskimi. Rozmowy przyspieszyły po tym, jak Węgry, które dotąd blokowały otwarcie pierwszego klastra, wycofały weto po przejęciu władzy w kraju przez Petera Magyara.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaUnia EuropejskaMołdawia
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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