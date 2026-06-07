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Rosyjski atak na składowisko paliwa w Czarnobylu

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Nowa, bezpieczna kopuła nad czwartym blokiem energetycznym elektrowni w Czarnobylu
Uroczystość z 40. rocznicy katastrofy nuklearnej w Czarnobylu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/Victor Kovalchuk
Poranny atak rosyjskich dronów doprowadził do znacznego uszkodzenia jednego z budynków składowiska wypalonego paliwa jądrowego w strefie wykluczenia w Czarnobylu - przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

"Atak spowodował znaczne uszkodzenia budynku odbioru paliwa - w tym elewacji, okien i drzwi - a pobliskie budynki również ucierpiały w wyniku fali uderzeniowej. Poziom promieniowania w składowisku utrzymuje się w ustalonych granicach, informuje Ukraina" - przekazano w niedzielnym komunikacie agencji.

Odział MAEA w Czarnobylu ma odwiedzić składowisko i zbadać skutki ataku.

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Kilka metrów od składu materiałów jądrowych

Niedzielny atak rosyjskich dronów w Czarnobylu trafił w obiekt, w którym składowane są duże ilości materiałów jądrowych, zaledwie kilka metrów od zaatakowanego budynku - przekazała agencja.

Zdaniem szefa agencji, Rafaela Mariano Rossiego, incydent jest głęboko niepokojący, ponieważ miał miejsce w obiekcie, w którym składowane są duże ilości materiałów jądrowych, zaledwie kilka metrów od zaatakowanego budynku.

Ataki na obiekty jądrowe są całkowicie niedopuszczalne i stanowią bezpośrednie naruszenie kluczowych zasad bezpieczeństwa jądrowego, w szczególności siedmiu niezbędnych filarów bezpieczeństwa jądrowego podczas konfliktu zbrojnego, podkreślił szef agencji Rafael Mariano Grossi.

Wspomniane przez niego filary to m.in.: zachowanie integralności fizycznej obiektów czy zachowanie decyzyjności personelu w sprawach bezpieczeństwa.

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Prezydent Zełenski komentuje atak

Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja celowo uderzyła w magazyn paliwa jądrowego w pobliżu ukraińskiej elektrowni, nazywając ten atak "wyjątkowo podłym" - informuje Reuters.

"Dzisiaj Rosjanie ponownie uderzyli w obszar specjalny wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Shahed trafił w jeden z budynków Centralnego Magazynu Wypalonego Paliwa Jądrowego" - napisał na platformie X, odnosząc się do popularnego rosyjskiego drona bojowego.

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Źródło: Reuters
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Tagi:
CzarnobylUkrainaRosja
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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