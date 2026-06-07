Ze świata Rosyjski atak na składowisko paliwa w Czarnobylu Oprac. Wiktor Knowski |

Uroczystość z 40. rocznicy katastrofy nuklearnej w Czarnobylu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/Victor Kovalchuk

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"Atak spowodował znaczne uszkodzenia budynku odbioru paliwa - w tym elewacji, okien i drzwi - a pobliskie budynki również ucierpiały w wyniku fali uderzeniowej. Poziom promieniowania w składowisku utrzymuje się w ustalonych granicach, informuje Ukraina" - przekazano w niedzielnym komunikacie agencji.

The IAEA has been informed by Ukraine of a drone attack early this morning on the central spent fuel storage facility located in the Chornobyl exclusion zone.



The strike caused significant damage to the facility’s fuel reception building - including to the facade, windows and… pic.twitter.com/1kTDSh9JYc — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 7, 2026 Rozwiń

Odział MAEA w Czarnobylu ma odwiedzić składowisko i zbadać skutki ataku.

Kilka metrów od składu materiałów jądrowych

Niedzielny atak rosyjskich dronów w Czarnobylu trafił w obiekt, w którym składowane są duże ilości materiałów jądrowych, zaledwie kilka metrów od zaatakowanego budynku - przekazała agencja.

Zdaniem szefa agencji, Rafaela Mariano Rossiego, incydent jest głęboko niepokojący, ponieważ miał miejsce w obiekcie, w którym składowane są duże ilości materiałów jądrowych, zaledwie kilka metrów od zaatakowanego budynku.

Ataki na obiekty jądrowe są całkowicie niedopuszczalne i stanowią bezpośrednie naruszenie kluczowych zasad bezpieczeństwa jądrowego, w szczególności siedmiu niezbędnych filarów bezpieczeństwa jądrowego podczas konfliktu zbrojnego, podkreślił szef agencji Rafael Mariano Grossi.

Wspomniane przez niego filary to m.in.: zachowanie integralności fizycznej obiektów czy zachowanie decyzyjności personelu w sprawach bezpieczeństwa.

Prezydent Zełenski komentuje atak

Prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Rosja celowo uderzyła w magazyn paliwa jądrowego w pobliżu ukraińskiej elektrowni, nazywając ten atak "wyjątkowo podłym" - informuje Reuters.

"Dzisiaj Rosjanie ponownie uderzyli w obszar specjalny wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Shahed trafił w jeden z budynków Centralnego Magazynu Wypalonego Paliwa Jądrowego" - napisał na platformie X, odnosząc się do popularnego rosyjskiego drona bojowego.

Today, the Russians again struck the special territory around the Chornobyl Nuclear Power Plant. A “shahed” hit one of the buildings of the Centralized Spent Fuel Storage Facility. An extremely critical infrastructure facility – and an extremely vile Russian strike. The Ministry… pic.twitter.com/94I0YncYpD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2026 Rozwiń

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