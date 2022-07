Kolejny poważny problem z eksportem ukraińskiego zboża

Agencja Reuters poinformowała, że znalezienie wystarczającej liczby marynarzy chętnych do pływania statkami, które utknęły w ukraińskich portach, może być poważną przeszkodą we wznowieniu eksportu zboża z Ukrainy drogą morską. Przedstawiciele branży obawiają się o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Obawy o bezpieczeństwo marynarzy

ITF wzywa do zwolnienia marynarzy ze służby wojskowej

Porozumienie w sprawie eksportu zboża

Zawarte w piątek w Stambule porozumienie ma zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech ukraińskich portów. Ukraina i Rosja, które podpisały osobne umowy z Turcją i ONZ, zgodziły się, że statki do wywozu zboża nie będą atakowane, do ich eskorty nie będą używane okręty wojenne, a do zaminowanych ukraińskich portów będą je wprowadzać ukraińscy nawigatorzy.