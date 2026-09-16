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Ukraina ponownie apeluje o zawieszenie broni w sektorze energetycznym

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Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
"Mówimy o poważnej eskalacji ze strony Rosji"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANDREW KRAVCHENKO
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Ukraina oczekuje od Rosji konkretnych działań w sprawie zawieszenia broni w sektorze energetycznym. Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj podkreślił w środę, że Moskwa powinna uczestniczyć w uzgadnianiu warunków rozejmu i wskazać obiekty, które miałyby zostać objęte ochroną.

- Ukraina jest gotowa do zawieszenia broni w sektorze energetycznym. Co więcej, Ukraina sama od dłuższego czasu proponowała ustanowienie takiego zawieszenia broni, które powinno być uczciwe i sprawiedliwe i powinno obejmować wszystkie niezbędne obszary - powiedział rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj podczas środowej konferencji prasowej w Kijowie.

- Jeśli Rosjanie są również na to gotowi, niech przedstawią listy obiektów, niech doprecyzują szczegóły. Czekamy na to - dodał.

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Ukraina czeka na ruch ze strony Rosji

Rzecznik MSZ zaznaczył, że strona ukraińska dąży do porozumienia, w ramach którego zakazane byłoby użycie wszelkiego rodzaju broni przeciwko wszystkim obiektom energetycznym.

- To powiedział prezydent Ukrainy. A więc czekamy, niech Rosjanie powiedzą, jak oni to widzą - wyjaśnił Tychyj.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął wysiłki USA na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni w sektorze energetycznym. Dodał, że takie działania podejmują również inne państwa.

Tychyj zauważył także, że obecnie nie ma nowych informacji na temat kolejnej rundy rozmów trójstronnych.

"Są te same sygnały, które już słyszeliście, dotyczące ogólnej gotowości, w tym również Rosjan, do przeprowadzenia rundy rozmów trójstronnych. Ukraina nigdy nie stała na przeszkodzie takim rozmowom. Przypomnę nasze stanowisko - ogólnie uważamy, że najskuteczniejsze byłoby spotkanie na szczeblu przywódców, ponieważ w Rosji tylko jedna osoba decyduje o kwestiach wojny i pokoju i jest nią Władimir Putin" - stwierdził.

Według rzecznika, gdyby doszło do spotkania przywódców, Ukraina jest gotowa na dowolne miejsce, w dowolnym neutralnym państwie, oprócz Rosji i Białorusi, w którym mogłoby się ono odbyć.

Pełna gotowość do deeskalacji

"Ukraina wykazuje pełną gotowość do deeskalacji, nawet w czasie wojny. Chciałoby się, aby również Rosja wykazywała gotowość do tej deeskalacji. Myślę, że wtedy można byłoby znaleźć wszystkie rozwiązania" - podsumował Tychyj.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump poinformował o wzajemnym porozumieniu Ukrainy i Rosji w sprawie powstrzymania się od ataków na obiekty sektora energetycznego, a także powiązał wzrost światowych cen oleju napędowego przede wszystkim z wojną między tymi dwoma państwami.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że strona ukraińska zaproponowała państwom partnerskim wypracowanie z Rosją porozumienia, które powstrzyma niszczenie infrastruktury krytycznej. Zełenski podkreślił, że ochroną powinny być objęte żywność, energetyka i inne elementy podstawowego zabezpieczenia życia, podczas gdy rosyjskie ataki są przede wszystkim wymierzone w te obszary.

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaRosjaEnergetyka
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