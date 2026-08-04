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Paraliż nad Morzem Czarnym. Biznes bije na alarm

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Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Wstrzymanie pracy portów w rejonie Odessy oraz 30-procentowa podwyżka kolejowych stawek przewozowych grożą paraliżem ukraińskiego eksportu, ograniczeniem produkcji i masową utratą miejsc pracy - ostrzegają przedstawiciele ukraińskiego biznesu, cytowani przez agencję Interfax-Ukraina.

"Ukraiński biznes jest głęboko zaniepokojony wstrzymaniem wysyłki towarów przez porty w Odessie oraz 30-procentową podwyżką stawek za przewozy towarowe kolejami państwowymi Ukrzaliznycia" - podkreślono w materiale agencji.

Poważne obawy, które wywołało zawieszenie eksportu drogą morską z ukraińskich portów, wyrażają największe ukraińskie firmy.

"Południowy Kombinat Górniczo-Wzbogacający (Piwdennyj HZK) w Krzywym Rogu rozpoczął proces wstrzymywania wydobycia i czasowego ograniczania działalności z powodu rosyjskich ataków na statki na Morzu Czarnym. Spółka liczy na wznowienie pracy w sierpniu" - poinformowała Interfax-Ukraina.

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Brak alternatywnych szlaków

Z kolei brak płynności finansowej oraz wstrzymanie działalności portów i morskiego szlaku transportowego zmusiły kierownictwo Połtawskiego Kombinatu Górniczo-Wzbogacającego (PGZK) w Horisznich Pławniach - głównego aktywu spółki Ferrexpo - do podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności od poniedziałku, 3 sierpnia.

Grupa Metinvest w komentarzu dla Interfax-Ukraina, oświadczyła, że blokada czarnomorskich portów przez Rosję ma krytyczne znaczenie dla ukraińskich eksporterów. Alternatywy dla portów w tzw. Wielkiej Odessie praktycznie nie ma ze względu na ich głębokość i zdolności przeładunkowe.

"Żaden inny szlak logistyczny - ani porty naddunajskie, ani porty europejskie - nie są w stanie zapewnić odpowiednich zdolności przeładunkowych z uwagi na ograniczoną przepustowość, odmienną konfigurację logistyczną i brak odpowiedniej infrastruktury. Dla większości eksporterów takie rozwiązania są nieopłacalne lub fizycznie niewykonalne" - wyjaśniła Metinvest.

Cios w ukraińską gospodarkę

"Bez portów Wielkiej Odessy Ukraina traci znaczną część swojego potencjału eksportowego. Dostępne alternatywy mogą jedynie częściowo złagodzić skutki, ale nie są w stanie zastąpić ich roli. Konsekwencjami zamknięcia portów będą: utrata znacznej części eksportu, dziesiątek miliardów wpływów dewizowych, setek miliardów hrywien dochodów podatkowych, zagrożenie dla stabilności kursu walutowego, ryzyko zatrzymania produkcji i utraty miejsc pracy" - ostrzeżono w materiale agencji.

Odessa, Ukraina
Odessa, Ukraina
Źródło zdjęcia: Google Maps

Porty morskie w rejonie Odessy wstrzymały pracę 22 lipca w wyniku ataków Rosji na infrastrukturę portową oraz cywilne statki handlowe.

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainabiznesEksport
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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