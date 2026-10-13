Ze świata Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. Otwarto dwa kolejne klastry Oprac. Paulina Karpińska |

"Wojna ludzi i maszyn. Ukraina" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Otwarte we wtorek klastry dotyczą wdrożenia przez Kijów unijnych zasad dotyczących m.in.:

zatrudnienia,

prawa spółek,

własności intelektualnej,

regulacji i nadzoru nad bankami.

Negocjacje w ramach klastra dotyczącego rynku wewnętrznego mają przygotować Ukrainę na dołączenie do unijnego wspólnego rynku.

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Kolejne obszary negocjacji

Wtorkowa decyzja przybliża Ukrainę do rozpoczęcia negocjacji we wszystkich obszarach tematycznych. Unia Europejska w czerwcu otworzyła negocjacje z Ukrainą w pierwszym klastrze, obejmującym m.in. wymiar sprawiedliwości i funkcjonowanie instytucji demokratycznych. W lipcu obie strony rozpoczęły rozmowy dotyczące relacji zewnętrznych. Pozostały jeszcze klimat i rolnictwo.

Proces wejścia do UE zwykle obejmuje wieloletnie i skomplikowane negocjacje. W przypadku Ukrainy dodatkowym wyzwaniem pozostaje trwająca wojna.

We wtorek zostaną również otwarte dwa klastry z Mołdawią.

Droga Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 r. - cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 r. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 r. W ten sposób ich procesy akcesyjne zostały połączone.

W czerwcu 2024 r. formalnie rozpoczęły się negocjacje akcesyjne. Przejście do rozmów na temat konkretnych rozdziałów blokowały jednak Węgry. Rząd Viktora Orbana wykorzystywał fakt, że decyzje dotyczące rozszerzenia UE wymagają jednomyślności.

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Łącznie Ukraina i Mołdawia będą musiały otworzyć i zamknąć sześć klastrów. Pierwszy klaster tzw. fundamenty, jest uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmuje m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni.