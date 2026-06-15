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"Mega poniedziałek" dla Unii. Ruszają negocjacje z Ukrainą

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Wołodymyr Zełenski
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT
Rozpoczął się pierwszy klaster negocjacyjny między Unią Europejską a Ukrainą. Nastąpiło to cztery lata po nadaniu krajowi przez Wspólnotę statusu kandydata i dwa lata po rozpoczęciu rozmów akcesyjnych. Dzisiaj Unia otworzyła też pierwszy klaster z Mołdawią.

Unijna komisarka ds. rozszerzenia Marta Kos uznała, że jest to "mega poniedziałek" dla procesu rozszerzenia Unii o nowe państwa. Podkreśliła, że Ukraina i Mołdawia dotrzymały słowa jeśli chodzi o niezbędne reformy.

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- To był najwyższy czas, abyśmy i my dotrzymali słowa - zaznaczyła Marta Kos, która w Komisji Europejskiej odpowiada za procesy akcesyjne państw kandydujących.

Droga Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskej

Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej 28 lutego 2022 r. - cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 r. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 r. W ten sposób ich procesy akcesyjne zostały połączone.

W czerwcu 2024 r. formalnie rozpoczęły się negocjacje akcesyjne. Przejście do rozmów na temat konkretnych rozdziałów blokowały jednak Węgry. Rząd Viktora Orbana wykorzystywał fakt, że decyzje dotyczące rozszerzenia UE wymagają jednomyślności.

Łącznie Ukraina i Mołdawia będą musiały otworzyć i zamknąć sześć klastrów. Pierwszy klaster tzw. Fundamenty jest uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmuje m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaUnia Europejska
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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