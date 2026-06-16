Ze świata Ukraina bliżej Unii Europejskiej. Banki i ubezpieczyciele mają spełnić unijne standardy Oprac. Jan Sowa |

Tusk: Ukraina nie może przegrać tej wojny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: GEORGE CHRISTOFOROU/PAP/EPA

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Unia Europejska otworzyła w poniedziałek pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych z Ukrainą. Obejmuje on między innymi sądownictwo, praworządność, zamówienia publiczne i kontrolę finansową. Ukraina liczy na otwarcie kolejnych obszarów negocjacyjnych jeszcze latem.

- Mamy szeroko zakrojony program integracji europejskiej - powiedział Reutersowi prezes banku centralnego Ukrainy Andriy Pyshnyi. - Wierzymy, że wojna i transformacja, przez którą przechodzimy, nie oznaczają, że powinniśmy zwolnić. Przeciwnie, oznaczają, że powinniśmy wykorzystać to do przyspieszenia postępów - dodał.

Jak przekazał Pyshnyi, ukraińskie regulacje bankowe są obecnie zgodne z unijnymi przepisami i wymogami w około 78 procentach. Przed pełnoskalową inwazją Rosji było to około 50 procent. Niższy poziom dostosowania ma sektor ubezpieczeniowy - około 55 procent.

Według szefa banku centralnego Ukraina prowadzi przebudowę rynku ubezpieczeń, aby stał się bardziej przejrzysty, stabilny i atrakcyjny dla inwestorów. Równolegle przygotowywany jest ambitny plan legislacyjny obejmujący ponad 50 nowych ustaw i aktów prawnych, które mają wzmocnić ukraińskie ramy finansowe i dostosować je do standardów UE.

Banki przetrwały wojnę. Kijów liczy na prywatny kapitał

Mimo wstrząsu po rosyjskiej inwazji z lutego 2022 roku, ukraiński system bankowy przetrwał szereg wyzwań - od zmieniającego się otoczenia gospodarczego, przez przerwy w dostawach prądu, po cyberzagrożenia.

Dostosowanie do unijnych regulacji ma kluczowe znaczenie dla banków i ubezpieczycieli, ponieważ Ukraina będzie potrzebowała miliardów dolarów zagranicznych inwestycji na odbudowę po zniszczeniach wojennych. Rząd Ukrainy i Bank Światowy szacują, że odbudowa kraju w ciągu najbliższej dekady będzie kosztować blisko 588 miliardów dolarów.

Pyshnyi przypomniał, że ukraińska gospodarka skurczyła się o prawie 30 procent w pierwszym roku inwazji, ale w kolejnych latach odrobiła około 10 procent. Podkreślił, że kluczowe znaczenie dla odbudowy będzie miał kapitał prywatny.

- Potrzebujemy prywatnego kapitału. A prywatny kapitał wymaga infrastruktury - powiedział szef ukraińskiego banku centralnego.

Dodał, że urzędnicy pracują również nad nowymi przepisami, które mają uruchomić rynek akcji na Ukrainie.

Pomoc finansowa ma stopniowo maleć

Według Pyshnyiego międzynarodowa pomoc finansowa dla Ukrainy ma wynieść 53 miliardy dolarów w tym roku, 42 miliardy dolarów w przyszłym roku i 22 miliardy dolarów w 2028 roku.

- Innymi słowy, kwota międzynarodowej pomocy finansowej będzie się zmniejszać, jeśli ryzyka bezpieczeństwa będą spadać - powiedział Pyshnyi.

Jednym z kluczowych kredytodawców Ukrainy pozostaje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W ubiegłym tygodniu MFW zakończył pierwszy przegląd programu pożyczkowego dla Ukrainy o wartości 8,1 miliarda dolarów, otwierając drogę do drugiej transzy w wysokości 690 milionów dolarów. Rada MFW ma sfinalizować decyzję w przyszłym miesiącu.

Bank centralny Ukrainy stopniowo znosi też wojenne ograniczenia walutowe, aby wspierać gospodarkę, firmy i nowe inwestycje. Jak tłumaczy Pyshnyi, Kijów przechodzi od sztywnych, nadzwyczajnych kontroli do bardziej elastycznego podejścia opartego na analizie ryzyka.

- To są jak elementy układanki, które pozwolą jak najszybciej przywrócić swobodny przepływ kapitału - powiedział Pyshnyi.

"Mega poniedziałek" dla rozszerzenia Unii

Otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos nazwała "mega poniedziałkiem" dla procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Podkreśliła, że oba kraje dotrzymały słowa w sprawie reform.

- To był najwyższy czas, abyśmy i my dotrzymali słowa - zaznaczyła Kos.

Do rozpoczęcia rozmów odniósł się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wystąpieniu do Międzyrządowej Konferencji Unii Europejskiej napisał, że otwarcie pierwszego klastra dla Ukrainy i Mołdawii jest "wyraźnym sygnałem, że postępu Europy nie da się zatrzymać".

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej 28 lutego 2022 roku, cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej inwazji. Mołdawia zrobiła to 3 marca 2022 roku. Oba państwa otrzymały status kandydatów w czerwcu 2022 roku. Formalne negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2024 roku, ale przejście do rozmów na temat konkretnych rozdziałów blokowały Węgry.

Pierwszy klaster, nazywany Fundamentami, jest uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia. Obejmuje między innymi reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją i przestrzeganie zasad państwa prawa. Jest otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

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