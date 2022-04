Rosjanie atakują Donbas. Kiedyś to było centrum ukraińskiego przemysłu

Donbas stracił na znaczeniu

Donbas stał się celem rosyjskiego ataku już w kwietniu 2014 roku. Wtedy to wspierani przez Kreml separatyści rozpoczęli konflikt, który trwa od ośmiu lat. W lutym 2022 roku w przemówieniu do narodu Władimir Putin poinformował, że uznał niepodległość ogłoszonych przez separatystów tak zwanych republik ludowych - donieckiej i ługańskiej .

"W odpowiedzi na zainicjowaną przez ukraińską stronę blokadę ekonomiczną samozwańcze władze DRL i ŁRL ogłosiły pod koniec lutego 2017 r. wprowadzenie 'czasowej administracji zewnętrznej' w ponad 40 zakładach przemysłowych należących do tej pory do państwa ukraińskiego i ukraińskich spółek prywatnych (przede wszystkim oligarchy Rinata Achmetowa). Na podstawie wydanych w tym samym czasie dekretów przywódców obu parapaństw dokonano zawłaszczenia znaczącej części przemysłu, wprowadzając elementy gospodarki centralnie sterowanej" - wyjaśniał OSW.

Podziemne bogactwo Ukrainy

Wydaje się, że bogactwo Donbasu znajduje się pod powierzchnią ziemi w postaci złóż mineralnych. Oprócz węgla czy gazu na wschodzie Ukrainy znajdują się również złoża tlenku litu. "Ukraińscy naukowcy spekulują, że we wschodnim regionie kraju znajduje się blisko 500 000 ton tlenku litu - źródła litu, który ma kluczowe znaczenie w produkcji baterii zasilających pojazdy elektryczne" - napisał "New York Times".

"Wszystkie są zasobami naturalnymi, które odgrywają kluczową rolę w technologii czystej energii, niezbędnej do odejścia od paliw kopalnych, które zdaniem naukowców są konieczne, aby odeprzeć najgorsze konsekwencje zmian klimatycznych" - podkreślił "NYT"

Znaczenie Mariupola

Mariupol to jedno z największych ukraińskich miast, które było kluczowe dla eksportu dóbr z Donbasu. Był już celem ataku Rosjan w 2014 roku. Wtedy zajęli je separatyści, ale Ukraińcom udało się je odbić. Rosjanie od tygodni atakują to położone nad Morzem Azowskim, bo Mariupol stoi na drodze do połączenia anektowanego przed ośmioma laty Krymu z separatystycznymi republikami: doniecką i ługańską.