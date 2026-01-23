Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu Źródło: TVN24

"Dziś rano sytuacja w systemie energetycznym znacząco się skomplikowała. W większości regionów Ukrainy w sposób wymuszony zastosowano awaryjne wyłączenia energii" - ogłosiła firma.

Ukraina. Nagłe awarie i paraliż systemu

W komunikacie podkreślono, że główną przyczyną wymuszonych wyłączeń są skutki masowych ataków rakietowo-dronowych Rosji na ukraińskie elektrownie oraz stacje systemów przesłania i dystrybucji energii elektrycznej.

"System energetyczny wciąż dochodzi do siebie po zadanych uderzeniach. Dziś rano sytuacja się skomplikowała, ponieważ jednocześnie kilka obiektów wytwórczych, niestety, zostało wyłączonych do awaryjnego remontu" - oświadczyło Ukrenerho.

Problemy ukraińskiej energetyki

Operator zapewnił, że jego specjaliści cały czas pracują nad przywróceniem zasilania.

"Oczekujemy, że w najbliższym czasie zakończą się prace remontowe na części obiektów, co pozwoli znieść awaryjne ograniczenia i powrócić do planowych, godzinowych harmonogramów wyłączeń w większości regionów" - głosi komunikat.

Sytuacja w ukraińskiej energetyce gwałtownie pogorszyła się po rosyjskich atakach z 9 i 20 stycznia. Obecnie prawie 60 proc. Kijowa pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej, a tysiące gospodarstw domowych funkcjonuje bez ogrzewania. W wielu domach nie ma bieżącej wody. Przy silnych mrozach stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia setek tysięcy ludzi.

