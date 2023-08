Bank Światowy reaguje na nowe prawo w Ugandzie. Chodzi o osoby LGBTQ+

Bank stwierdził, że nowe ugandyjskie prawo jest "fundamentalnie sprzeczne z wartościami Banku Światowego". Jedną z najważniejszych jest niedyskryminacja z powodu orientacji seksualnej. Uganda przyjęła w maju 2023 roku ustawę zaostrzającą karę za homoseksualizm. Wcześniej groziło za to do 14 lat więzienia, obecnie nawet kara śmierci, a za "propagandę LGBT" można otrzymać do 14 lat pozbawienia wolności. Po uchwaleniu nowego prawa Bank Światowy wysłał do Ugandy zespół ekspertów. Stwierdzili oni, że kraj potrzebuje dodatkowych środków, aby dostosować projekty do standardów środowiskowych i społecznych banku. Dopóki jednak ustawodawstwo nie ulegnie zmianie, Bank Światowy nie będzie udzielał rządowi w Kampali nowych pożyczek.