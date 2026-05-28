Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Potężna kara dla chińskiej platformy zakupowej. Komisja Europejska kontynuuje śledztwo

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
shutterstock_2287644363
Unia Europejska ułatwi zwrot paczek dzięki jednemu przyciskowi
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: T. Schneider/Shutterstock
Chiński gigant e-commerce Temu otrzymał karę w wysokości 200 milionów euro. Europejscy regulatorzy uznali, że platforma nie zrobiła wystarczająco dużo, aby ograniczyć sprzedaż nielegalnych produktów.

To pierwszy etap szerokiego postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w ramach Digital Services Act. Regulacje nakładają na największe platformy internetowe obowiązek skuteczniejszego zwalczania nielegalnych i szkodliwych treści.

Śledztwo wobec Temu rozpoczęło się po skargach złożonych przez paneuropejską organizację konsumencką BEUC oraz 17 krajowych organizacji konsumenckich.

Wzmacniają nadzór nad obywatelami. Ma w tym pomóc sztuczna inteligencja
Dowiedz się więcej:

Wzmacniają nadzór nad obywatelami. Ma w tym pomóc sztuczna inteligencja

Komisja Europejska wskazuje na systemowe ryzyko

Komisja Europejska oceniła, że Temu nie przeprowadziło odpowiedniej analizy ryzyka dotyczącego sprzedaży nielegalnych produktów oraz potencjalnych szkód dla konsumentów w Unii Europejskiej.

Regulatorzy skrytykowali również sposób działania systemów rekomendacji i programów promocyjnych prowadzonych przez influencerów współpracujących z platformą. Według Komisji mogły one zwiększać ryzyko sprzedaży nielegalnych produktów.

- Będziemy nadal współpracować z regulatorami w dobrej wierze, jednocześnie dokładnie analizując decyzję i rozważając wszystkie dostępne opcje - przekazał rzecznik firmy.

Lider rynku fast-fashion przejmie znaną amerykańską markę odzieżową
Dowiedz się więcej:

Lider rynku fast-fashion przejmie znaną amerykańską markę odzieżową

Temu ma czas do końca sierpnia

Komisja Europejska zobowiązała Temu do przedstawienia planu działań naprawczych do 28 sierpnia. Regulatorzy mają następnie ocenić, czy platforma spełnia wymogi DSA. Decyzja w tej sprawie ma zostać wydana w ciągu dwóch miesięcy.

- Chodzi o zarządzanie ryzykiem. To jeden z fundamentów naszego DSA - powiedziała unijna komisarz ds. technologii Henna Virkkunen.

- Tą decyzją wysyłamy Temu bardzo mocny sygnał - dodała.

Możliwe kolejne kary

Unijni regulatorzy zapowiedzieli kontynuację śledztwa. Postępowanie obejmuje między innymi ocenę, czy projekt platformy może uzależniać użytkowników, a także dalszą analizę sprzedaży nielegalnych produktów oraz dostępu badaczy do danych platformy.

Firmom naruszającym przepisy DSA grożą kary sięgające nawet 6 proc. globalnych rocznych przychodów.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
dziecko inhalacja nebulizator shutterstock_2567001575
"Mit, który jest powielany przez pokolenia". Kiedy gorączka to powód do niepokoju?
TVN24
1 godz 25 min
pc
"Bałem się ojcostwa, ale jeszcze bardziej go pragnąłem"
Piotr Jacoń
43 min
pc
Jak rozmawiać o umieraniu? Czy można przygotować się na śmierć?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
ChinyTemue-commerce
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
TVN24
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów
TVN24
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
METEO
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Michał Woś
Jest decyzja sądu w sprawie Wosia
TVN24
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
TVN24
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
Z kraju
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
FAŁSZMiał klęknąć "do modlitwy", ale odmówił. Co się wydarzyło w meczecie
Zuzanna Karczewska
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
Z kraju
pap_20260417_0CQ
Mastalerek o Czarnku i decyzji Kaczyńskiego: polityczny absurd
Justyna Sochacka
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
Turystyka
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
Vectra
Klienci Vectry bez dostępu do usług
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
TVN24
Łukasz Miśkiewicz, burmistrz Pionek
Chcą odwołać burmistrza, w niedzielę referendum
WARSZAWA
KUCHCINSKI
"Ja się dostosuję do opinii organu". Kuchciński zmienia zdanie w kilka sekund
Justyna Sochacka
Pożar szkoły w miejscowości Kruszew
Pożar dachu szkoły, ewakuacja uczniów
WARSZAWA
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
Z kraju
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
TVN24
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Atak nożownika na stacji Winterthur w Szwajcarii
Atak nożownika w Szwajcarii. Są ranni
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica