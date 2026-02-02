USA miały zastąpić Rosję. Bruksela tłumaczy

Były rosyjski wiceminister o amerykańskich sankcjach na Rosję Źródło: TVN24 BiS

Itkonen odniosła się do rosnących obaw o uzależnienie się Europy od dostaw amerykańskiego gazu skroplonego (LNG) w związku z niepewną polityką Stanów Zjednoczonych.

USA miały zastąpić Rosję

Komisarz ds. energii Dan Joergensen w zeszłym tygodniu powiedział, że UE w dużej mierze zastąpiła zakupy gazu rosyjskiego skroplonym gazem ziemnym, co jego zdaniem oznacza niepokojącą nową zależność od USA.

Rzeczniczka KE w poniedziałek powiedziała, że po rosyjskiej napaści na Ukrainę UE zbudowała bliskie relacje energetyczne ze Stanami Zjednoczonymi, a import amerykańskiego LNG stał się elementem jej strategii stopniowego wygaszania importu gazu z Rosji.

- To jedno z narzędzi, których używamy. Importujemy LNG z USA, jednocześnie dywersyfikując źródła energii - wyjaśniła Itkonen, która jest rzeczniczką Komisji odpowiedzialną za kwestie energetyczne.

Dodała też: - Bardzo uważnie monitorujemy podaż, rynki globalne i popyt, aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jednego dostawcy. Aktualne dane, którymi dysponujemy, nie wzbudzają żadnych obaw.

Różnice w dostawach LNG

Według Itkonen importu amerykańskiego LNG do UE nie można porównywać z przedwojenną zależnością energetyczną Wspólnoty od Rosji. Jak przypomniała, przed wybuchem wojny gaz rosyjski stanowił 45 proc. importu tego surowca do UE, co odbywało się za pośrednictwem przeznaczonych wyłącznie do tego gazociągów, należących do państwowej firmy kontrolowanej przez rząd w Moskwie. Tymczasem LNG - dowodziła Itkonen - jest globalnym i dynamicznym rynkiem, który oferuje możliwości różnicowania dostawców.

Dodała, że podczas gdy rosyjskiego gazu nie dało się zastąpić żadnym innym, bo gazociąg zbudowany był z punktu A do punktu B, uzależnienie od jednego dostawcy w przypadku LNG jest dużo łatwiejsze do opanowania.

- O tych aspektach należy pamiętać, kiedy prowadzimy dyskusje o zastępowaniu jednego uzależnienia innym. Nasz import LNG ze Stanów Zjednoczonych nie może być porównywany z sytuacją, w jakiej byliśmy przed 2022 rokiem - dowodziła rzeczniczka KE.

