Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

USA miały zastąpić Rosję. Bruksela tłumaczy

shutterstock_1233484615
Były rosyjski wiceminister o amerykańskich sankcjach na Rosję
Źródło: TVN24 BiS
Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen stwierdziła, że importu amerykańskiego LNG do Unii Europejskiej nie można porównywać z uzależnieniem od gazu z Rosji przed wojną. Wyjaśniła przy tym, że rosyjskiego surowca nie dało się zastąpić innym, a rynek LNG jest dynamiczny.

Itkonen odniosła się do rosnących obaw o uzależnienie się Europy od dostaw amerykańskiego gazu skroplonego (LNG) w związku z niepewną polityką Stanów Zjednoczonych.

USA miały zastąpić Rosję

Komisarz ds. energii Dan Joergensen w zeszłym tygodniu powiedział, że UE w dużej mierze zastąpiła zakupy gazu rosyjskiego skroplonym gazem ziemnym, co jego zdaniem oznacza niepokojącą nową zależność od USA.

Rzeczniczka KE w poniedziałek powiedziała, że po rosyjskiej napaści na Ukrainę UE zbudowała bliskie relacje energetyczne ze Stanami Zjednoczonymi, a import amerykańskiego LNG stał się elementem jej strategii stopniowego wygaszania importu gazu z Rosji.

- To jedno z narzędzi, których używamy. Importujemy LNG z USA, jednocześnie dywersyfikując źródła energii - wyjaśniła Itkonen, która jest rzeczniczką Komisji odpowiedzialną za kwestie energetyczne.

Dodała też: - Bardzo uważnie monitorujemy podaż, rynki globalne i popyt, aby uniknąć nadmiernego uzależnienia od jednego dostawcy. Aktualne dane, którymi dysponujemy, nie wzbudzają żadnych obaw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Siła z południa. Chcą zastąpić Rosję

Siła z południa. Chcą zastąpić Rosję

"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE

"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE

Różnice w dostawach LNG

Według Itkonen importu amerykańskiego LNG do UE nie można porównywać z przedwojenną zależnością energetyczną Wspólnoty od Rosji. Jak przypomniała, przed wybuchem wojny gaz rosyjski stanowił 45 proc. importu tego surowca do UE, co odbywało się za pośrednictwem przeznaczonych wyłącznie do tego gazociągów, należących do państwowej firmy kontrolowanej przez rząd w Moskwie. Tymczasem LNG - dowodziła Itkonen - jest globalnym i dynamicznym rynkiem, który oferuje możliwości różnicowania dostawców.

Dodała, że podczas gdy rosyjskiego gazu nie dało się zastąpić żadnym innym, bo gazociąg zbudowany był z punktu A do punktu B, uzależnienie od jednego dostawcy w przypadku LNG jest dużo łatwiejsze do opanowania.

- O tych aspektach należy pamiętać, kiedy prowadzimy dyskusje o zastępowaniu jednego uzależnienia innym. Nasz import LNG ze Stanów Zjednoczonych nie może być porównywany z sytuacją, w jakiej byliśmy przed 2022 rokiem - dowodziła rzeczniczka KE.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował: Wiktor Knowski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
LNGGaz ziemnyRosjaKomisja EuropejskaWojna w UkrainieBezpieczeństwo energetyczne
Zobacz także:
Donald Trump
Trump chce zmniejszyć wpływ Chin. Wielomiliardowy projekt
Ze świata
Domański i Klingbeil
"To powinien być również impuls dla Niemiec"
Z kraju
Donald Trump
Trump: to pomoże zakończyć wojnę
Ze świata
samochody, auta, zima, mróz
"Jeden zimny poranek wystarczy". Ekspertka ostrzega
Moto
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Główna wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jak złożyć wniosek, kiedy wypłata? Nowy okres 800 plus
Z kraju
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Co się dzieje z KSeF? Resort reaguje
Z kraju
Niemcy, strajk pracowników transportu publicznego
Siarczysty mróz i paraliż u naszego sąsiada. Transport publiczny stanął
Ze świata
Fontanna di Trevi w Rzymie
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna
Turystyka
Tokio, Japonia
Japonia sięga po skarby z dna oceanu. To odpowiedź na dominację Chin
Ze świata
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Najnowsze dane z przemysłu. Kolejny miesiąc poniżej krytycznego progu
Z kraju
złoto, srebro, metale szlachetne
Złoto i srebro kontynuują wyprzedaż
Ze świata
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
Rynki
Jan i Zofia to najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
Z kraju
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Ponad 34 miliony złotych kary dla Orange Polska
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"
Dla firm
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
Rynki
Elon Musk
Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach
TVN24
Gliwicka fabryka Opla zwiększyła produkcję samochodów o połowę
Ogromna redukcja etatów. "Przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19"
Najnowsze
Mróz w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców
Pieniądze
shutterstock_2647381995
Inspektorat sanitarny ostrzega przed szklankami z ołowiem
Handel
Marco Rubio
Normalizacja relacji USA-Brazylia. Kraje stawiają na dialog
Ze świata
29.03 | Zebrał 16 ton ziemniaków, postanowił je rozdać. "Super akcja"
Misja ratunkowa po "ziemniaczanej powodzi". Tysiące ton warzyw są rozdawane za darmo
Ze świata
Elon Musk
Musk chce wystrzelić na orbitę milion satelitów. Mają wspierać rozwój AI
Tech
Kierowcy mają pomysły na to, jak poradzić sobie z korkami przy bramkach
Od niedzieli nowe opłaty na drogach
Moto
shutterstock_1901005918
Początek rewolucji. To trzeba wiedzieć o KSeF
Prawo
Błędne faktury od PGE Obrót
Ponad 300 tysięcy użytkowników KSeF. "System działa stabilnie"
Dla firm
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wygrana w Lotto drugi raz z rzędu
Pieniądze
Gry komputerowe komputer
Branża gier ze znacznymi spadkami po premierze narzędzia od Google
Tech
pap_20240118_1KH
Zwolnienia w tyskiej fabryce. Związki zawodowe porozumiały się w sprawie odejść
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica