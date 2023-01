"Trzeba szanować nasze zasady". Unijny komisarz zwraca się do prezesa popularnej aplikacji

Szef TikToka Shou Zi Chew ma udać się do Brukseli, aby spotkać się z najwyższymi urzędnikami UE jeszcze w tym tygodniu - przypomniała Agencja Reutera.

Ograniczenia dotyczące TikToka w USA

Już około 20 stanów USA zakazało korzystania z TikToka na urządzeniach państwowych z powodu obaw dotyczących chińskiej własności. W zeszłym miesiącu prezydent Biden podpisał ustawę o finansowaniu rządowym, która obejmowała zakaz używania lub pobierania TikToka przez pracowników federalnych na urządzeniach należących do rządu.

Pomysł, by do zakazać TikToka na urządzeniach rządowych, zyskał na popularności po tym, jak w listopadzie dyrektor FBI Christopher Wray stwierdził, że aplikacja stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Wray zwrócił uwagę na zagrożenie tym, że chiński rząd może wykorzystać aplikację do wpływania na użytkowników lub kontrolowania ich urządzeń - wskazał Reuters.