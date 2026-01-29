Logo TVN24
Subskrybuj
Ze świata

UE szykuje nowy zakaz. Duże zmiany na dworcach i lotniskach

shutterstock_2262856419
Mikroplastik w rzekach Europy
Źródło: TVN24
Owijanie walizek w folię na lotniskach i dworcach kolejowych w Unii Europejskiej przejdzie do historii. Do 2030 roku znikną nie tylko jednorazowe plastikowe opakowania, takie jak torebki na sosy czy cukier, ale także punkty foliowania bagażu. To element unijnej walki z nadmiarem odpadów opakowaniowych.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych z 2024 r., z rynku UE zniknąć mają opakowania plastikowe jednorazowego użytku.

W grupie tej znalazły się np. sprzedawane w marketach tacki z ofoliowanymi warzywami czy owocami, plastikowe torebeczki na sosy, przyprawy czy cukier, ale też tzw. folia termokurczliwa, używana na lotniskach lub stacjach kolejowych do zabezpieczania bagażu podczas transportu. Według legislatorów folia ta stanowi zbędny odpad, ponieważ po jednokrotnym wykorzystaniu nie nadaje się już do ponownego użycia, co sprzeczne jest z zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym.

Koniec z folią na dworcach i lotniskach

Chociaż pełny zakaz wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2030 r., to część lotnisk, jak np. port w Hanowerze, już wprowadziła restrykcje. Na innych, jak choćby lotnisko Zaventem w Brukseli, walizkę nadal można zabezpieczyć folią - usługa kosztuje od 15 euro do 25 euro w zależności od wielkości bagażu. Usługodawca zapewnia jednak, że stosowana przez niego folia składa się w 70 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu i jest w 100 proc. poddawana recyklingowi. Zużytą można zresztą wyrzucić do specjalnych koszów na lotnisku lub zwrócić w punkcie owijania.

Punkt foliowania działa także na lotnisku Chopina w Warszawie. Zgodnie z unijnymi przepisami, usługi tego typu mają być wycofywane z lotnisk i dworców stopniowo.

Nowe środki mają na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru opakowań stosowanych w UE przez wprowadzenie wymogu, aby wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu, ograniczenie do minimum obecności substancji szkodliwych, zmniejszenie ilości zbędnych opakowań, jak właśnie folia stosowana do owijania bagażu, zwiększenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu oraz usprawnienie zbiórki i recyklingu.

Klaudia Kamieniarz

Redukcja opakowań w UE

Wszystko to po to, aby osiągnąć unijne cele w zakresie redukcji opakowań, a te - zgodnie z porozumieniem zawartym między Parlamentem Europejskim a Radą UE zrzeszającą państwa członkowskie - wynoszą 5 proc. do 2030 r., 10 proc. do 2035 r. i 15 proc. do 2040 r.

Warto jednak podkreślić, że unijny zakaz nie dotyczy folii stretch i termokurczliwej stosowanej w logistyce i magazynach, czyli do owijania palet, zabezpieczania ładunków w transporcie towarowym czy stabilizacji produktów na regałach. Te folie pozostają w pełni dozwolone, ponieważ Komisja Europejska przyznała im wyjątek od wymogów ponownego użycia, uznając je za niezbędne dla bezpieczeństwa i efektywności łańcucha dostaw. Zakaz obejmuje wyłącznie jednorazowe owijanie bagażu pasażerskiego na lotniskach i dworcach.

Z danych Parlamentu Europejskiego wynika, że jeszcze w 2018 r. opakowania wygenerowały w UE obroty w wysokości 355 mld euro, stanowiąc jednak coraz większe źródło odpadów. Ich łączna ilość w UE wzrosła z 66 mln ton w 2009 r. do 84 mln ton w 2021 r. Szacuje się, że każdy Europejczyk generuje rocznie prawie 190 kg odpadów z opakowań. Jeśli nic się nie zmieni, do 2030 r. liczba ta wzrośnie do 209 kg na głowę.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
foliówkiplastikUnia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica