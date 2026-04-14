Ze świata

Wyższe cła na import spoza Unii Europejskiej. Stawki wzrosną dwukrotnie

Państwa Unii zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z Mercosurem
Źródło: TVN24
Unia Europejska planuje zaostrzenie przepisów dotyczących importu stali spoza Wspólnoty. Zgodnie z porozumieniem osiągniętym między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi, przewiduje się między innymi podwojenie ceł oraz zmniejszenie, niemal o połowę, bezcłowych kontyngentów na import tego metalu.

Unijni negocjatorzy porozumieli się w sprawie ograniczenia bezcłowego importu stali do 18,3 mln ton rocznie; to o 47 proc. mniej w porównaniu z 2024 r. Wszystko, co przekroczy ten próg zostanie objęte cłami w wysokości 50 proc., czyli dwukrotnie wyższymi niż dotychczas, gdyż obecna stawka wynosi 25 proc.

Jak poinformowała Rada UE, pozwoli to skuteczniej chronić unijny rynek przed napływem taniej stali spoza UE, a zwłaszcza z takich państw jak Chiny, Rosja, Indie czy Turcja. Zdecydowano, że przepisami zostanie objęta również Ukraina, chociaż Kijów zabiegał o wyłączenie.

Rich Starry przebił się przez US Navy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rich Starry przebił się przez US Navy

Import na nowych zasadach

Aby zwiększyć przejrzystość łańcucha dostaw, nowe rozporządzenie wprowadza zasadę "wytopu i odlewu", określającą kraj, w którym stal została pierwotnie wytopiona i odlana, czyli państwo, w którym stal została najpierw wyprodukowana w postaci płynnej w piecu, a następnie odlana do pierwszego stałego kształtu.

Kraj wytopu i odlewu będzie traktowany jako kraj pochodzenia stali i m.in. na tej podstawie będą mu przydzielane kontyngenty na import stali. Rozwiązanie to ukróci m.in. obchodzenie sankcji przez takie kraje jak Rosja, która wysyłała swoją stal do innych państw spoza Wspólnoty. Tam ją przerabiano i wysyłano na rynek unijny. Negocjatorzy przyjęli także deklarację, w której zobowiązali się do zmniejszania zależności gospodarczej od Rosji, w tym w zakresie importu stali i stopniowego wycofywania rosyjskich wyrobów stalowych.

"To jest problem". Sąd podważa cła Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To jest problem". Sąd podważa cła Trumpa

Ochrona sektora stalowego w UE

Rzecznik KE Olof Gill przyznał we wtorek w Brukseli, że Komisja Europejska jest zadowolona z "dobrego wyniku rozmów na temat nowych środków ochrony sektora stalowego UE". Zapowiedział, że niebawem odbędą się negocjacje ze wszystkimi partnerami UE w ramach umów o wolnym handlu w celu ustalenia konkretnych kontyngentów dla nich.

- Rozmowy te toczyły się już zresztą w okresie poprzedzającym przyjęcie porozumienia, ponieważ chcemy być jak najbardziej transparentni wobec naszych partnerów - powiedział rzecznik, dodając, że UE zależy, by jak najszybciej poczynić postępy w tej sprawie.

Teraz porozumienie musi zostać oficjalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie i PE. Po formalnym przyjęciu przez obie instytucje zacznie obowiązywać od 1 lipca 2026 r.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PHkorsart / Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Polska linia lotnicza ma zapłacić pasażerom ponad 8 milionów złotych
Turystyka
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Fed obniża stopy, Wells Fargo traci. Kluczowy wskaźnik poniżej prognoz
Rynki
Samolot paliwo tankowanie
Widmo niedoborów paliwa lotniczego w Europie. "Mogą wystąpić problemy"
Ze świata
shutterstock_2754702179
Ładowanie zamiast tankowania. Rekordowy miesiąc dla elektryków
Moto
Kryptowaluty
Marszałek Sejmu: odrzucenie tego wniosku narazi tysiące obywateli
Z kraju
Wołodymyr Zełenski
Ukraińcy mają ważną wiadomość dla Węgrów
Ze świata
United Airlines Boeing
Lotnicza fuzja w USA. Branża ostrzega przed skutkami dla klientów
Ze świata
MSBS GROT S16 FB-M1
"Sytuacja jest niełatwa". Nawet 140 osób może stracić pracę
Z kraju
Lotnisko we Frankfurcie
Utrudnienia na lotniskach. Tysiące odwołanych lotów
Turystyka
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ceny paliw w środę. Znamy nowe stawki
Moto
Anhtropic Claude AI
Anthropic w sporze z Pentagonem. Trwają negocjacje
Tech
berlin niemcy shutterstock_2500176873
To był niemiecki standard. "Staje się coraz większym luksusem"
Moto
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Rekrutacja przedłużona. Gigant państwowy poszukuje prezesa
Z kraju
shutterstock_110515943
"Cena gazu w Europie może wzrosnąć dwukrotnie"
Rynki
wall street, giełda w Nowym Jorku, NYSE
Anthropic i Google naciskają. OpenAI pod presją
Tech
shutterstock_1709019151
Rządowy program z ograniczeniami. Gdzie najłatwiej o mieszkanie?
Nieruchomości
Algarve Faro Portugalia shutterstock_2710983401
Prowadził skromne życie, był dostawcą jedzenia. Miał wyłudzić dziesiątki milionów
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Rich Starry przebił się przez US Navy
Ze świata
Giełda, USA, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Zaskakujący zwrot na rynku. "To podstawowy problem"
Rynki
GettyImages-225744514
Doradca Trumpa: ceny ropy osiągną szczyt w najbliższych tygodniach
Rynki
Nowe prawo stanowi m.in., że wiatraki będą mogły być stawiane w nie mniejszej niż dziesięciokrotność ich wysokości odległości od domów
Dylemat mieszkańców. Rząd chce zmienić prawo
Ze świata
Stacja paliw, paliwo, tankowanie
Ceny paliw. Tyle dziś kosztują
Pieniądze
Giełda, ZEA, rynek, rynki, maklerzy, inwestorzy
Rachunek dla Europy. "To pokazuje ogromny wpływ tego kryzysu"
Ze świata
shutterstock_2383990449
Pokłosie wprowadzenia euro. Nowa analiza
Ze świata
Samoloty Lufthansy, lotnisko we Frankfurcie
Poważne zakłócenia na lotniskach. Seria strajków
Ze świata
ZLOTO
Tyle warte jest złoto NBP. Nowe dane
Z kraju
Donald Trump
Trump: blokada się zaczęła
Ze świata
David M. Solomon
"Gigant z Wall Street" pokazał wyniki
Ze świata
shutterstock_2751172175
Zaskoczenie w Niemczech. Padł rekord
Ze świata
Paliwa, stacja benzynowa
Jest decyzja w sprawie akcyzy na paliwa
Moto

