Ze świata Wyższe cła na import spoza Unii Europejskiej. Stawki wzrosną dwukrotnie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Unijni negocjatorzy porozumieli się w sprawie ograniczenia bezcłowego importu stali do 18,3 mln ton rocznie; to o 47 proc. mniej w porównaniu z 2024 r. Wszystko, co przekroczy ten próg zostanie objęte cłami w wysokości 50 proc., czyli dwukrotnie wyższymi niż dotychczas, gdyż obecna stawka wynosi 25 proc.

Jak poinformowała Rada UE, pozwoli to skuteczniej chronić unijny rynek przed napływem taniej stali spoza UE, a zwłaszcza z takich państw jak Chiny, Rosja, Indie czy Turcja. Zdecydowano, że przepisami zostanie objęta również Ukraina, chociaż Kijów zabiegał o wyłączenie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rich Starry przebił się przez US Navy

Import na nowych zasadach

Aby zwiększyć przejrzystość łańcucha dostaw, nowe rozporządzenie wprowadza zasadę "wytopu i odlewu", określającą kraj, w którym stal została pierwotnie wytopiona i odlana, czyli państwo, w którym stal została najpierw wyprodukowana w postaci płynnej w piecu, a następnie odlana do pierwszego stałego kształtu.

Kraj wytopu i odlewu będzie traktowany jako kraj pochodzenia stali i m.in. na tej podstawie będą mu przydzielane kontyngenty na import stali. Rozwiązanie to ukróci m.in. obchodzenie sankcji przez takie kraje jak Rosja, która wysyłała swoją stal do innych państw spoza Wspólnoty. Tam ją przerabiano i wysyłano na rynek unijny. Negocjatorzy przyjęli także deklarację, w której zobowiązali się do zmniejszania zależności gospodarczej od Rosji, w tym w zakresie importu stali i stopniowego wycofywania rosyjskich wyrobów stalowych.

Ochrona sektora stalowego w UE

Rzecznik KE Olof Gill przyznał we wtorek w Brukseli, że Komisja Europejska jest zadowolona z "dobrego wyniku rozmów na temat nowych środków ochrony sektora stalowego UE". Zapowiedział, że niebawem odbędą się negocjacje ze wszystkimi partnerami UE w ramach umów o wolnym handlu w celu ustalenia konkretnych kontyngentów dla nich.

- Rozmowy te toczyły się już zresztą w okresie poprzedzającym przyjęcie porozumienia, ponieważ chcemy być jak najbardziej transparentni wobec naszych partnerów - powiedział rzecznik, dodając, że UE zależy, by jak najszybciej poczynić postępy w tej sprawie.

Teraz porozumienie musi zostać oficjalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie i PE. Po formalnym przyjęciu przez obie instytucje zacznie obowiązywać od 1 lipca 2026 r.

